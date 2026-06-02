Air Europa inaugura vuelos a Oviedo y Sevilla y refuerza Roma y Milán

martes 02 de junio de 2026 , 10:30h

Air Europa ha inaugurado hoy dos nuevos destinos en España. La aerolínea ha empezado a volar, desde Madrid, a Oviedo y Sevilla, continuando de esta manera con su plan de expansión, tanto en la Península como en el resto de Europa y a escala global. Asimismo, desde hoy también se incrementa la operativa con Roma y Milán, que pasan a tener tres frecuencias diarias de manera estable.

Tanto en el caso de Oviedo como en el de la capital hispalense, Air Europa despliega dos vuelos diarios a bordo de la flota Boeing 737 de la compañía. A lo largo de este año, se operarán más de 850 vuelos por ruta, que contarán con una oferta de más de 153.000 plazas en cada uno de ambos destinos.

En cuanto a las rutas europeas, la tercera frecuencia diaria a Roma y Milán permitirá ofrecer a los clientes una mayor flexibilidad para planificar sus desplazamientos en los dos sentidos, conectando con más agilidad desde el hub de Madrid-Barajas con los destinos de largo radio de la compañía aérea. La apuesta que la aerolínea mantiene con el mercado italiano se reforzará igualmente este verano, en concreto durante el mes de agosto, con una nueva ruta a la histórica ciudad de Bolonia.

Asimismo, los pasajeros disfrutarán, tanto en tierra como a bordo, de las mejoras que ya se están aplicando dentro del plan Air Europa ON para impulsar la experiencia de servicio. Entre dichos avances se encuentran una mejora muy significativa de la conectividad wifi vía satélite, nuevos amenities y una actualización de la carta de bebidas, entre otras muchas mejoras en la clase Business. En las rutas de medio radio, como las que conectan con Italia, los usuarios de clase Business podrán disfrutar, además, de una oferta gastronómica renovada que cuenta, desde este año, con el sello del prestigioso chef Mario Sandoval