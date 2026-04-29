Duro de pelar: 30 años del hit

miércoles 29 de abril de 2026 , 08:15h

REBECA CELEBRA ESTE ANIVERSARIO TAN ESPECIAL CON UN REMIX CREADO POR SOFÍA CRISTO Y DANY BPM QUE ACTUALIZA EL SONIDO DEJANDO INTACTO EL MENSAJE

Este 2026 se cumplen 30 años del lanzamiento de una de esas canciones que se quedan en la memoria colectiva de todo un país para siempre.

En 1996 Rebeca estrenaba “Duro de pelar” y daba una nueva dimensión a la igualdad, el empoderamiento femenino y el papel de la mujer en la industria musical.

Ahora 3 décadas después, la cantante se rodea de dos grandes amigos para dar una nueva vida al tema y traerlo al siglo XXI de la mano de los Djs internacionales Sofía Cristo y Dany BPM.

Desde el 6 de marzo está disponible en todas las plataformas digitales en una versión más electrónica, más potente y más bailable que a buen seguro volverá a sonar como cada verano y si cabe con más fuerza aún.

REBECA

Cantante, autora, presentadora y empresaria con más de 30 años de carrera a sus espaldas con innumerables éxitos musicales y televisivos.

SOFÍA CRISTO

Redescubrimiento, coraje y energía sin límites, así es la historia de esta Dj internacional y productora madrileña, nacida en el seno de una familia de artistas.

DANY BPM

Uno de los Dj's y Productores más relevantes de la escena Hard Dance & Remember del país.