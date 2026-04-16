Contemporánea Condeduque acoge el estreno en Madrid de Play, de James K

jueves 16 de abril de 2026 , 09:15h

Contemporánea Condeduque programa este mes de abril, dentro del festival de música electrónica Soundset Series, el concierto de la artista norteamericana James K, que estrenará en Madrid Play después de actuar en Londres, Bruselas y Praga.

SERÁ EL VIERNES 17 DE ABRIL

La estadounidense James K es una de las voces más magnéticas y singulares de la escena experimental contemporánea. Artista multidisciplinar, productora, vocalista y performer, trabaja desde una identidad fragmentada y mutante, capaz de habitar múltiples personajes que se entrelazan en una misma presencia escénica. Su universo combina electrónica emocional, pop dislocado y paisajes sonoros inquietantes, siempre sostenidos por una sensibilidad vocal absolutamente única.

James K ha publicado en sellos clave como AD 93, Incienso, PAN, iDEAL, Dial o UNO, además de dirigir el suyo propio, She Rocks, desde 2015. En 2023, lanzó Scorpio, una colaboración con Hoodie para AD 93 que entró en múltiples listas de fin de año. En 2024 consolidó su reconocimiento internacional con Blinkmoth (July Mix), un delicado himno trip-hop que alcanzó el número dos en la lista de ‘Best Tracks of 2024’ de Resident Advisor, medio que la nombró productora del año.

Con Friend (2025), James K se ha consolidado como una de las figuras más influyentes e imprescindibles de la escena experimental contemporánea. Desde su debut en 2013, ha desarrollado una trayectoria impecable, actuando en los principales festivales de electrónica y agotando entradas en salas de ciudades de todo el mundo.

En Play, la estructura pop se combina con breaks de jungle y guitarras shoegaze sin que ninguna de esas influencias domine a las demás. La sensación final es la de un entramado donde la precisión y la espontaneidad conviven sin fricción, como si la artista hubiera aprendido a confiar en lo impredecible como motor creativo.

Su música es un territorio en constante cambio: fragmentado, íntimo, a veces oscuro, siempre emocionalmente penetrante. Un refugio temporal para letras indomables que se expanden y se disuelven a voluntad. Escuchar a James K es entrar en un mundo que se construye y se derrumba a la vez, donde nada es definitivo y todo puede transformarse al día siguiente.