miércoles 29 de abril de 2026 , 08:00h

escrita y dirigida por María Velasco

EL CUERPO COMO ANTÍDOTO CONTRA LAS RELACIONES DIGITALES

Cuarta Pared estrena una nueva producción escrita y dirigida por una de las voces más interesantes de la dramaturgia contemporánea en nuestro país: María Velasco.

Con este estreno, Velasco (Premio Nacional de Literatura Dramática 2024) profundiza en una relación profesional con Cuarta Pared que se remonta a 2008.

‘Ese ruido es un animal’ explora el vínculo entre música, identidad y comunidad, inspirándose en fenómenos como la “peste de la danza” y en las formas actuales de socialización ligadas al mundo de la rave.

Ansiamos aquellos lugares de encuentro, como raves o clubes,

en donde los cuerpos se confunden y buscan la catarsis

¿Puede el teatro aspirar a ser uno de ellos?

La obra parte de unas preguntas que Velasco se ha planteado: en un tiempo de creciente digitalización y vínculos mediados por pantallas, ¿siguen existiendo espacios donde los cuerpos puedan confundirse, dejarse llevar y buscar una catarsis compartida? ¿Puede el teatro asumir hoy esa función? ¿La fuerza del teatro es potencialmente política o es solo un brazo más de la cultura del entretenimiento?

En ‘Ese ruido es un animal’, un grupo de jóvenes acude a un festival de música buscando desconectar del mundo y vivir el momento. Pero lo que debía durar una noche se convierte en un encierro inesperado cuando estalla la pandemia y quedan aislados durante semanas. Sin escapatoria, la música se convierte en una constante que los acompaña, mientras nacen nuevas amistades, estallan emociones y surgen muchos interrogantes acerca de un futuro incierto. Esta es una historia sobre crecer en tiempos raros, donde el ritmo nunca para.