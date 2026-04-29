iryo amplía su red de destinos de alta velocidad con nuevas paradas en Puertollano y Ciudad Real

miércoles 29 de abril de 2026 , 09:30h

iryo amplía su red de destinos de alta velocidad incorporando nuevas paradas en Puertollano y Ciudad Real.

Tras la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el operador apuesta así por dar un paso estratégico en su consolidación en España, poniendo en valor la importancia de llegar a nuevos destinos para diversificar las opciones de movilidad de los viajeros.

Con estas conexiones, iryo refuerza su compromiso por vertebrar el territorio a través de un servicio de alta velocidad eficiente, sostenible y de máxima calidad, conectando cada vez más puntos clave de la geografía española y dinamizando el tejido socioeconómico local.

Nuevas conexiones en el Corredor Sur

Las paradas en Puertollano se integrarán, por el momento, en la ruta que conecta Madrid con Sevilla, sumando también servicio a Ciudad Real y Córdoba.

En una primera fase, iryo inicia la comercialización de dos frecuencias diarias para viajar a partir del 1 de mayo:

Ruta Madrid – Sevilla

Salida 07:54h (Madrid Atocha) – Llegada 10:46h (Sevilla): Con paradas en Ciudad Real (8:48h), Puertollano (9h10) y Córdoba (9h53).

Ruta Sevilla – Madrid

Salida 06:47h (Sevilla) – Llegada 09:31h (Madrid Atocha): Con paradas en Córdoba (7h30), Puertollano (8h12) y Ciudad Real (8h26).

Los billetes ya están disponibles en todos los canales habituales de venta, así como en la web www.iryo.eu. En los próximos meses, se irán incorporando progresivamente nuevas frecuencias, ampliando la oferta y mejorando las opciones de viaje para los usuarios.