Air France incorpora wifi gratuita de alta velocidad en todos sus vuelos

viernes 12 de septiembre de 2025 , 09:59h

Anunciada en otoño de 2024, la revolución de la oferta wifi de Air France ya es una realidad a bordo. La compañía se dispone a equipar el quinto avión de su flota con wifi de muy alta velocidad, lo que permitirá disfrutar durante el viaje de un servicio estable, rápido y seguro de forma gratuita. Air France se convierte así en la primera gran compañía europea en ofrecer este servicio a bordo. La compañía tiene previsto ofrecerlo en el 30 % de sus aviones a finales de año y en toda su flota a finales de 2026.

Este nuevo servicio, totalmente gratuito en todas las cabinas, es accesible conectándose a la cuenta Flying Blue, Dos Embraer 190 y dos Airbus A220 ya disponen desde hace unos días de wifi de muy alta velocidad. Esta semana, un Airbus A350 se equipará con esta tecnología, lo que marcará su llegada a la red de largo radio. Air France está implantando progresivamente este servicio en todos sus aviones, incluyendo por primera vez su flota regional, en lo que supone un paso importante en su mejora de la oferta.

Durante el viaje, los clientes a bordo de los aviones equipados pueden mantenerse fácilmente en contacto con sus allegados, seguir en directo la actualidad mundial, ver la televisión, películas y series en diferido e incluso jugar a videojuegos en red. Este nuevo servicio es accesible desde teléfonos móviles inteligentes, así como tabletas y ordenadores portátiles. Es posible conectar varios dispositivos al mismo tiempo.

Los clientes pueden acceder a este servicio iniciando sesión en su cuenta Flying Blue*, el programa de fidelización del grupo Air France-KLM. Aquellos que no dispongan de una cuenta Flying Blue pueden crearla directamente a bordo de forma gratuita y en unos pocos clics.

Air France ofrecerá wifi de muy alta velocidad en el 30 % de sus aviones de aquí a finales de año y en toda su flota a finales de 2026. Durante este periodo transitorio, la compañía seguirá ofreciendo conectividad a bordo de los aviones que aún no estén equipados con wifi de muy alta velocidad: un pase «mensaje» gratuito para los miembros Flying Blue y una oferta de pago** que cubre los demás usos.

Para ofrecer este servicio de excepción, Air France se ha asociado con Starlink, líder mundial en conectividad. Starlink ofrece una conexión a Internet de alta velocidad y baja latencia gracias a una amplia red de satélites en órbita baja que garantiza una conectividad fiable durante el vuelo.