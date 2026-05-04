Next General Manager España 2026 inicia la búsqueda de jóvenes talentos en hospitality de lujo

lunes 04 de mayo de 2026 , 09:15h

Les Roches anuncia la apertura de inscripciones para Next General Manager España 2026, una competición dirigida a profesionales de la industria de la hospitalidad y a universitarios de último año con vocación por la alta dirección hotelera. En su segunda edición, el programa refuerza su objetivo de identificar, impulsar y acompañar al talento emergente con mayor potencial de liderazgo en un sector que atraviesa un momento de profunda transformación estratégica, con la digitalización, la sostenibilidad y la excelencia en la experiencia como nuevos ejes de competitividad.

El reto propone a cada participante asumir el rol de General Manager de un hotel real de su ciudad, identificar un desafío concreto y diseñar una iniciativa que lo acerque a los estándares del lujo actual. Los proyectos podrán abordar el desafío desde distintas perspectivas: operaciones y experiencia del huésped, estrategia comercial y revenue, innovación y digitalización, sostenibilidad e impacto local (ESG), o liderazgo y cultura de equipo. La presentación deberá incluir la visión general del hotel, la propuesta de valor y el impacto esperado, y los candidatos interesados podrán inscribirse a través del siguiente enlace antes del 30 de junio.

Los mejores proyectos optarán a una beca para cursar el Máster en Ciencias en Gestión Hotelera Internacional o el Máster Ejecutivo de Estudios Avanzados en Gestión Hotelera Internacional en Les Roches, con incorporación en otoño de este año. El primer clasificado obtendrá una beca que cubrirá la totalidad de las tasas académicas, el segundo una beca del 50% y el tercero del 40%. Ambos programas están diseñados para formar directivos capaces de operar en los entornos más exigentes del hospitality internacional, con un enfoque práctico, multicultural y orientado al liderazgo desde el primer día.

“Recibir esta beca y poder formarme en una de las escuelas más prestigiosas del mundo en el sector que me apasiona desde siempre ha supuesto un punto de inflexión en mi carrera. Ha sido una oportunidad única para acelerar mi desarrollo como futura líder del hospitality internacional”, señala Estefanía Yantorno, ganadora de la primera de Next General Manager España y actual estudiante del Máster en Dirección Hotelera Internacional en Les Roches.

“2026 se perfila como el año de consolidación de un modelo de crecimiento turístico en el que el valor gana protagonismo frente al volumen, con un foco cada vez mayor en la alta gama y el gasto en experiencias. Ante este escenario, el sector necesita profesionales que combinen visión estratégica, sensibilidad hacia el huésped y capacidad de liderazgo. Con el programa Next GM queremos identificar a quienes tienen ese potencial y ofrecerles la oportunidad de desarrollarlo en nuestra institución, que se posiciona en segundo lugar entre las mejores del mundo", explica Carlos Díez de la Lastra, CEO de les Roches.

A lo largo del proceso, los participantes contarán con el apoyo de la Asociación Española de directores de Hotel (AEDH), que ofrecerá mentorías con profesionales en activo, formación especializada y oportunidades de networking orientadas a fortalecer su desarrollo profesional dentro del sector. Una colaboración que convierte al programa en una inmersión real en la comunidad directiva del hospitality español.