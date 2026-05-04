Regresa La aventura de la palabra de Fernán Gómez al teatro que lleva su nombre

lunes 04 de mayo de 2026 , 08:45h

La aventura de la palabra de Fernán Gómez, versión teatral del discurso de ingreso del ilustre actor y dramaturgo a la Real Academia Española, vuelve a subir a las tablas del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, donde se representará del 12 al 24 de mayo en la Sala Jardiel Poncela.

La reposición de esta pieza se debe al interés generado la pasada temporada en su primera representación, con Nancho Novo y Marta Poveda en la interpretación y versión de Raúl Losánez.

El director artístico del teatro, Juan Carlos Pérez de la Fuente, que firma también la dirección de este montaje, considera que este es “uno de los mejores discursos de cuantos se han podido escuchar en tal ilustre institución”, en alusión a la Real Academia Española, “y una defensa apasionada de la libertad a través de la palabra”. Además, añade que “este proyecto responde plenamente a los criterios y objetivos de esta dirección artística: que el espíritu de Fernán Gómez sea la identidad, el alma y la palabra del teatro que lleva su nombre”.

Por su parte, Raúl Losánez explica que “Fernán Gómez hizo versar su discurso de ingreso sobre la ‘palabra’; así, en su más amplio y etéreo sentido”. Asimismo, el dramaturgo añade que la obra versa “sobre la palabra escrita y sobre la palabra hablada; sobre los variados usos que los seres humanos hemos hecho y hacemos de ella; sobre cómo la hemos amado y manipulado, y sobre cómo nos ha acompañado, en cualquiera de los casos, de manera indefectible”.