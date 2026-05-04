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TURISMO NACIONAL
OUIGO reabre la ruta Madrid - Málaga coincidiendo con los Pink Day
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OUIGO reabre la ruta Madrid - Málaga coincidiendo con los Pink Day

lunes 04 de mayo de 2026, 10:00h

El sur siempre apetece, y este verano aún más. OUIGO, el operador de trenes de Alta Velocidad a precios asequibles en España, trae de vuelta sus Pink Days, una oportunidad perfecta para planificar escapadas a Andalucía al mejor precio y descubrir el destino como nunca.

Coincidiendo con la reapertura de la ruta con Málaga, la compañía pone a la venta miles de plazas en el 80% de sus trenes desde solo 9 euros, para moverse sin límites entre Madrid y algunos de los destinos más deseados del sur. Playas, ciudades llenas de historia, gastronomía, cultura y planes infinitos esperan tanto a quienes viajan desde la capital hacía Andalucía como a quienes aprovechan la promoción para escaparse a Madrid y disfrutar de su agenda cultural, festiva y gastronómica... y sin que el precio sea un problema.

Los usuarios podrán adquirir billetes a precios fijos de 9, 15, 19 y 25 euros desde el lunes 5 de mayo hasta el miércoles 7 de mayo, tanto en la página web de OUIGO como en su APP. Los viajes podrán realizarse entre el 11 de mayo y el 31 de agosto en las rutas Madrid–Córdoba–Sevilla y Madrid–Córdoba–Málaga.

Con esta promoción, OUIGO vuelve a demostrar que viajar en Alta Velocidad también puede ser sinónimo de planes improvisados, escapadas de última hora y vacaciones bien aprovechadas. Una forma de recorrer España de manera económica, cómoda y sostenible, pensada tanto para quienes viajan con amigos o en familia como para quienes buscan desconectar unos días y exprimir al máximo cada destino.

Del sur a la capital: viajes que se disfrutan en ambos sentidos

Cada destino es más especial que el anterior e invita a exprimir cada viaje al máximo. Perderse por el barrio de Santa Cruz en Sevilla, descubrir la Mezquita – Catedral de Córdoba, perderse en las playas de Málaga y saborear un espeto frente al mar y disfrutar de la vibrante oferta cultural de todos estos destinos.

Al mismo tiempo, OUIGO impulsa el viaje en ambos sentidos, para que los andaluces también se acerquen a Madrid para vivir planes únicos como las fiestas de San Isidro, recorrer sus terrazas, museos y embriagarse del ambiente más castizo.

Más espacio, más confort, mejor experiencia a bordo

OUIGO combina precios imbatibles con una experiencia de viaje pensada para disfrutar desde el primer minuto. Sus trenes cuentan con asientos XL, los más grandes del mercado, un 33% más grandes que los esenciales, y una cafetería atendida por personal propio.

Para quienes buscan un extra de comodidad, el paquete OUIGO FULL ofrece opciones como llevar dos equipajes adicionales, acceso a la plataforma de entretenimiento OUIFUN, así como cambios ilimitados de fecha u hora y cancelación con reembolso hasta 30 minutos antes de la salida.

Además, OUIGO es la única operadora de Alta Velocidad en España que compensa los retrasos a partir de los 30 minutos, adelantándose a los requisitos legales. Un compromiso que refuerza su apuesta por la calidad, la puntualidad y la tranquilidad del viajero.

Viajar al sur este verano es ahora más fácil que nunca. Con los Pink Days, OUIGO anima a organizar escapadas y vacaciones con antelación, aprovechar sus precios accesibles y descubrir Andalucía a ritmo de Alta Velocidad, dejando que el viaje sea parte de la experiencia.

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