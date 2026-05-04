RADAR MADRID: El nuevo mercado musical internacional para llevar los artistas españoles al mundo

lunes 04 de mayo de 2026 , 08:30h

La industria de la música nacional suma una nueva cita imprescindible a su agenda.

Los próximos 19, 20 y 21 de octubre, se estrenará la primera edición de RADAR MADRID, un encuentro estratégico organizado por la Comunidad de Madrid y Charco, con la colaboración de Madrid en Vivo, diseñado para fomentar la internacionalización de los artistas españoles y consolidar a la capital como el epicentro global de la música.

Organizado por la Comunidad de Madrid y la empresa musical Charco, este nuevo mercado musical nace con una clara misión: conectar la escena musical local con el ecosistema global. RADAR MADRID reunirá a más de medio centenar de profesionales del sector procedentes de Europa, Asia, Iberoamérica y Canadá. En su edición inaugural, el encuentro contará además con Estados Unidos como país invitado especial.

¿Qué ofrece RADAR MADRID al tejido musical?

Los días 19, 20 y 21 de octubre se desarrollarán tres jornadas dedicadas por completo al negocio del directo y la canción, los asistentes podrán disfrutar de una programación muy completa enfocada en generar oportunidades reales de expansión para los artistas. Las actividades previstas incluyen:

Paneles y conferencias con expertos de la industria musical.

Sesiones de escucha y speed meetings.

Workshops y espacios de networking.

Showcases en directo.

El objetivo principal es facilitar la participación de nuestros artistas en circuitos extranjeros, abrir la puerta a festivales internacionales, desarrollar nuevas audiencias y generar potentes oportunidades de negocio y sincronización de derechos musicales fuera de España. Miguel Ángel Garrido, Director de Charco y RADAR MADRID, hizo un balance muy positivo sobre la explosión del idioma en las listas globales: «La música en español vive un momento antes impensable. Los festivales internacionales tienen headliners que cantan en español, cuando antes estábamos relegados como algo exótico». Para terminar, Garrido enfatizó el rol estratégico de la capital española en el desarrollo de los artistas: «Todos los artistas, ya sea para grabar o cerrar un trato, pasan por aquí. En Madrid se toman decisiones importantes en la industria de la música».

Madrid en Vivo y sus salas de conciertos: piezas esenciales

Un ecosistema musical fuerte necesita unos cimientos sólidos. En este sentido, la iniciativa cuenta con un aliado indispensable: Madrid en Vivo. La asociación de salas de conciertos de Madrid no solo aporta la infraestructura cultural básica para el sector, sino que colabora de manera activa en la organización de esta feria. La implicación de Madrid en Vivo pone en valor la importancia vital de las salas. Son estos escenarios el auténtico radar natural donde las bandas nacen, se desarrollan y perfeccionan su directo antes de dar el salto internacional. Además, el concierto y fiesta final de RADAR MADRID tendrán lugar en la sala El Sol el miércoles 21 de octubre.

Convocatoria abierta para artistas

Coincidiendo con el lanzamiento institucional de la feria, que tuvo lugar en UMusic Hotel, la organización ha anunciado la apertura oficial de su convocatoria de artistas. Las bandas y solistas que deseen formar parte de la programación de showcases, los cuales se celebrarán en La Sala del Movistar Arena, ya pueden inscribirse a través de la página web oficial (radar.madrid). Esta supone una oportunidad de oro para actuar ante una audiencia altamente especializada, conformada por supervisores musicales, promotores y representantes de festivales internacionales.

Con la creación de RADAR MADRID y el empuje conjunto de instituciones y asociaciones como Madrid en Vivo, la ciudad da un paso de gigante para seguir impulsando una industria del directo que genera ingresos millonarios y atrae a miles de visitantes cada año.