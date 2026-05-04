Bewis de La Rosa presenta MUCHAS CASAS

lunes 04 de mayo de 2026 , 09:45h

Bewis de la Rosa comenzó en febrero a darnos pequeñas pistas sobre su nuevo universo poliédrico, preñado de pueblo, sensibilidad y experimentación y, cómo no, de Rap Rural.

Pero es el 26 de abril de 2026 cuando nos sorprende con este segundo adelanto de lo que será su segundo álbum, ‘El hogar en la linde’ y que está desvelando con mimo, casi como si fuese un ritual mágico, cada día 26 de cada mes.

La impulsora del Rap Rural esta vez ha ido más allá, se ha sumergido en un proceso poético arriesgado y se ha dejado bañar por la nostalgia, la pérdida y la reconstrucción.

La abuela es una casa

Donde entro y retrocedo

Donde el miedo ya murió

Son paredes del recuerdo

Huele a naftalina y besos

Me acompaña si me pierdo

…

En Muchas casas siembra el cuerpo como una casa que alberga todas las demás; un hogar repleto de otras casas, que no son más que otros seres que nos afectan, nos inspiran, influyen y, en definitiva, que construyen los muros de nuestra existencia.

Es un viaje familiar que, aunque hable desde la vivencia de la artista con nombres y caracteres propios, hace universal el sentimiento de ser quienes somos por aquellos que construyeron nuestro paisaje emocional, las vigas de nuestra personalidad y los cimientos que ofrecieron los valores que hoy nos yerguen.

En MUCHAS CASAS cabalga con gusto el 4/4, dibujando con minucia emocional cada verso; se suma el sonido cotidiano de una casa, que nos mete de golpe en su universo interior y rompe con un estribillo delicado que roza el indie pop.

Después de su nominación en los premios de la Academia de la Música de España a mejor Fusión/Interpretación Urbana, sin duda Bewis de la Rosa se consolida como una de las voces más experimentales y comprometidas dentro de la escena urbana y de raíz.