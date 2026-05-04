Explora el mundo de Peaky Blinders en Birmingham, Mánchester y Liverpool

Ponte la gorra plana y súbete el cuello.

Puede que The Immortal Man llegue a los cines y a las plataformas, pero Peaky Blinders cobra vida mucho más allá de la pantalla: en las calles reales, los muelles y los bares ocultos que dieron forma tanto a la historia como a la ficción.

Desde el corazón industrial de Birmingham hasta los bares clandestinos de Mánchester y el paseo marítimo de Liverpool, adéntrate en el mundo que inspiró a los Shelby.

Birmingham

Birmingham, que en su día fue un centro neurálgico de fábricas y almacenes de ladrillo, es el telón de fondo industrial que inspiró Peaky Blinders. Hoy en día, la ciudad canaliza esa misma energía hacia experiencias inmersivas, estancias glamurosas y espacios culturales de vanguardia. Los visitantes pueden seguir los pasos de las auténticas «bandas de matones» que inspiraron la serie, explorar los lugares de rodaje y terminar el día en los animados bares y restaurantes de la ciudad.

Black Country Living Museum, Dudley

Adéntrate directamente en el mundo de Peaky Blinders en el Black Country Living Museum de Dudley. Este museo al aire libre de 26 acres —a solo 20 minutos a pie de la estación de Tipton— da vida al Birmingham de los años 20 con calles empedradas, patios traseros llenos de humo y muelles históricos. Los fans reconocerán «Charlie Strong’s Yard», uno de los evocadores escenarios de rodaje de la serie. Más allá de la magia de la televisión, el museo narra más de 250 años de historia industrial de West Midlands a través de diez demostraciones interactivas y una mezcla de tiendas vintage, talleres y casas de época. Los eventos de temporada y las aperturas nocturnas forman parte de un apretado calendario de actividades.

«The Raid» - Escape room oficial de Peaky Blinders

Los visitantes pueden adentrarse en el mundo de Tommy Shelby en esta experiencia inmersiva de sala de escape titulada «The Raid», de Escape Live, con licencia oficial de los creadores de Peaky Blinders. Diseñada para un grupo de entre dos y seis jugadores, los visitantes deben descifrar códigos y resolver acertijos mientras compiten contra el reloj para encontrar cualquier cosa que incrimine a la familia Shelby antes de que el comandante Campbell lleve a cabo la redada.

Museo y Galería de Arte de Birmingham

Pasa del mundo de Peaky Blinders a otro tipo de viaje en el tiempo en el Museo y Galería de Arte de Birmingham. Al igual que la serie sumerge a los espectadores en el pasado de Birmingham, el museo invita a los visitantes a descubrir las influencias que han marcado la ciudad a lo largo de los siglos. Ubicado en un majestuoso edificio catalogado de grado II, su colección de más de 58 000 objetos abarca desde marfil gótico del siglo XIV y pinturas prerrafaelitas hasta arte británico contemporáneo.

Recorrido a pie por las bandas de Birmingham, de Viator

Dirigido por «Edward Shelby» (un guía caracterizado), este animado recorrido a pie por las bandas de Birmingham recorre las huellas de las bandas reales que acechaban los callejones de Birmingham mucho antes de que la televisión las hiciera famosas. En esta aventura de dos horas, los visitantes escucharán historias de los «sloggers», delincuentes que actuaban en Birmingham en los siglos XIX y XX, y recorrerán las calles que inspiraron las escenas de Peaky Blinders. Podrás disfrutar de historia local, paradas en pubs e historias «entre bastidores», además de una visita al Museo de la Policía de West Midlands.

Ruta del arte del graffiti de Digbeth

Los almacenes de Digbeth, que en su día resonaban con el ruido de la maquinaria, ahora bullen de cafeterías independientes, bares de cócteles y explosiones de arte callejero. Sigue la ruta autoguiada Graffiti Art Trail pasando por murales de vivos colores, incluida una obra de Peaky Blinders en Digbeth Loc. Studios, donde se rodaron escenas de la serie.

El Grand Hotel Birmingham

Para un descanso digno de un gánster convertido en caballero, alójese en el Grand Hotel Birmingham, declarado monumento de grado II. Inaugurado en 1879 —y reabierto en 2021 tras una restauración de 50 millones de libras—, este impresionante edificio de arquitectura renacentista francesa cuenta con escaleras de mármol, techos ornamentados y un gran salón de baile que en su día acogió a la realeza y a estrellas del rock.

Asha’s Birmingham

Cene en Asha’s en el Jewellery Quarter, un elegante restaurante indio del que es copropietaria la cantante de Bollywood Asha Bhosle. Las paredes del local están decoradas con obras de arte inspiradas en Peaky Blinders, lo que lo convierte en un lugar ideal para una comida relajada tras un día siguiendo los pasos de Tommy Shelby. La sucursal de Birmingham combina recetas del noroeste de la India con toques contemporáneos, como las gambas al chile y ajo de Kerala y el salmón tikka. El restaurante figura en la Guía Michelin por sus platos tandoori y el Muscat gosht, una receta especial de Bhosle. Los visitantes también pueden disfrutar de una amplia variedad de opciones vegetarianas y cócteles de autor.

Mánchester

La audaz arquitectura industrial de Mánchester ha dado vida al Birmingham de los años 20 en la pantalla en Peaky Blinders. Pero más allá de sus breves apariciones, la ciudad rebosa energía creativa. Las grandiosas casas de baños eduardianas, los bares clandestinos ocultos y las fábricas reconvertidas ofrecen historia y glamour: el tipo de lugares donde los Shelby se sentirían como en casa.

Peaky Blinders Manchester

Más que un simple bar, Peaky Blinders Manchester es un homenaje cinematográfico a la serie policíaca, con un estilo inspirado en la época. Situado en un almacén reconvertido junto a Deansgate, cuenta con una decoración de los años 20, mobiliario vintage y actuaciones de jazz en directo habituales. La carta destaca los clásicos británicos —desde pasteles de carne hasta pescado rebozado—, mientras que los cócteles temáticos rinden homenaje al clan Shelby. El entretenimiento en directo, desde el burlesque hasta el cabaret, contribuye al ambiente de época.

Treehouse Hotel Manchester

Treehouse Manchester abrió sus puertas en 2025, llevando su diseño lúdico y su enfoque ecológico al corazón de Mánchester. También ofrece una variedad de experiencias gastronómicas, incluyendo un restaurante y bar en la azotea con amplias vistas de la ciudad. Diseñado pensando en la sostenibilidad, Treehouse Manchester se centra en el reciclaje, las energías renovables y las prácticas ecológicas, y cuenta con un muro vegetal, un huerto y un colmenar en la azotea que produce la miel del propio hotel. Su ubicación en Deansgate ofrece un fácil acceso a los lugares de rodaje de Peaky Blinders en Manchester.

Hotel Gotham

Ubicado en un edificio Art Déco de la década de 1930 que en su día albergó el Midland Bank, el Hotel Gotham ofrece a los huéspedes la oportunidad de sumergirse en el glamour de la época. Situado en King Street, este hotel boutique de cinco estrellas ofrece habitaciones de estilo único, entre las que se incluyen la lujosa suite Gotham y la suite Bank Manager’s, con bañeras de cobre con patas y mobiliario de terciopelo. Los huéspedes pueden deleitarse con la cocina británica en el restaurante Honey, galardonado con 2 rosetas AA, situado en la última planta y con vistas panorámicas de la ciudad. Para una experiencia más exclusiva, el Club Brass —un bar en la azotea solo para huéspedes y socios— ofrece cócteles y vistas del horizonte.

The Washhouse Manchester

Detrás de una lavandería sin nada especial en Shudehill se esconde uno de los secretos mejor guardados de Mánchester: The Washhouse, un bar clandestino camuflado como una lavandería en funcionamiento. Los clientes reservan un «lavado» y, a continuación, atraviesan una puerta oculta para entrar en un bar con luz tenue donde los cocteleros de elaboran cócteles espectaculares. Le espera una decoración vintage, reservados de cuero y un toque del glamour de la época de la Ley Seca. El acceso es solo con reserva online.

Victoria Baths

Alicatado y rebosante de una grandeza desvanecida, Victoria Baths es otro de los evocadores lugares de rodaje de Mánchester. Antigua piscina eduardiana y complejo de baños turcos inaugurado en 1906, sirvió de telón de fondo en Peaky Blinders y otras producciones cinematográficas. Aunque ya no funciona como piscina, ahora prospera como espacio cultural que acoge ferias vintage, exposiciones de arte y proyecciones de películas.

Liverpool

Liverpool es conocida por su histórico paseo marítimo, su arquitectura georgiana y su patrimonio marítimo, así como por sus cameos en Peaky Blinders. La zona portuaria y sus alrededores se han transformado en centros creativos, con almacenes reconvertidos, bares de cócteles, hoteles boutique y espacios culturales que combinan el pasado industrial de la ciudad con un toque moderno.

Berry and Rye

Atraviesa una puerta sin letrero y adéntrate en el glamour del Garrison at Berry and Rye, el bar clandestino oculto de Liverpool. Desde 2010, este bar de cócteles de estilo años 30 situado en Berry Street, cerca de la catedral de Liverpool, ofrece una experiencia de copas al estilo de la época de la Ley Seca: iluminación tenue, música en directo y estanterías repletas de whisky.

Titanic Hotel

Ubicado en el complejo de almacenes Stanley Dock, restaurado y catalogado como edificio de grado II, el Titanic Hotel ha convertido el patrimonio industrial en un atractivo, añadiéndole un toque de lujo. El North Warehouse, construido entre 1846 y 1854, cuenta con ladrillos a la vista, columnas de acero, techos de hormigón y ventanas originales de almacén victoriano. El Stanley’s Bar and Grill del hotel sirve productos regionales, mientras que el Rum Bar cuenta con más de 160 variedades de esta bebida, incluidos cócteles de ron elaborados por mixólogos especializados. El Titanic Hotel ha sido galardonado varias veces como Hotel del Año en los Premios de Turismo de la Región de Liverpool City- , y ganó el premio al Gran Hotel del Año en los Premios a la Excelencia de VisitEngland en 2023.

Behind Closed Doors

Escondido bajo las calles de Liverpool, Behind Closed Doors es un local inmersivo de cócteles y espectáculos donde se combinan las noches de DJ con un toque vintage. Inspirándose en los salones de los años 60 y 70, este espacio de Colquitt Street abrió sus puertas en septiembre de 2025.

Recorrido a pie por Liverpool de Peaky Blinders

En este recorrido a pie de cuatro horas por Liverpool de Peaky Blinders, los visitantes pueden seguir los pasos de Tommy Shelby por las calles georgianas y los muelles de Liverpool, que representaron a Birmingham a lo largo de la serie. Partiendo del Ayuntamiento de Liverpool, guías expertos de Brit Movie Tours llevarán a los visitantes a más de diez localizaciones de rodaje, incluyendo el exterior del Eden Club, el lugar de encuentro de CI Campbell y Grace, y la residencia de Ada. Los visitantes también escucharán anécdotas de detrás de las cámaras y recibirán un pase gratuito de dos días para el autobús turístico City Explorer Hop-On Hop-Off, que les permitirá explorar mejor la ciudad.