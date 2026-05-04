Atmosphere Core impulsa una nueva manera de vivir las Maldivas con el océano como protagonista

lunes 04 de mayo de 2026 , 11:00h

Para muchos viajeros, las Maldivas representan ese destino soñado que parece reservado a unos pocos. Sin embargo, la realidad hoy es muy distinta: el archipiélago se ha convertido en un lugar accesible, también para quienes nunca han practicado snorkel o buceo. De hecho, pocas partes del mundo ofrecen un entorno tan favorable para iniciarse en el océano: aguas cálidas, visibilidad excepcional y una biodiversidad que se revela desde los primeros metros.

Así, Atmosphere Core propone una forma diferente de descubrir el destino: experiencias acuáticas diseñadas para todos los niveles, donde el primer contacto con el mar se convierte en uno de los momentos más memorables del viaje. Y es que, lejos de la imagen de actividades reservadas a expertos, muchas de las experiencias disponibles en las Maldivas están pensadas precisamente para quienes nunca han dado el paso. Desde sesiones de snorkel guiadas hasta bautismos de buceo adaptados, el acompañamiento profesional y la seguridad permiten disfrutar desde el primer momento.

Incluso quienes no saben nadar pueden experimentar la sensación de respirar bajo el agua o flotar sobre arrecifes llenos de vida, en un entorno controlado y con instructores especializados. Es, en muchos casos, el inicio de una relación completamente nueva con el mar.

Atmosphere Kanifushi Maldives: experiencias para iniciarse… y no querer salir del agua

En Atmosphere Kanifushi Maldives, la variedad de actividades permite que cada viajero encuentre su propio ritmo de descubrimiento. Desde las primeras inmersiones hasta encuentros inolvidables con la fauna marina, todo está pensado para disfrutar sin presión.

Entre las experiencias más destacadas, el turtle snorkelling ofrece la oportunidad de nadar junto a tortugas en su hábitat natural, una de las formas más emocionantes —y accesibles— de iniciarse. Para quienes buscan una experiencia aún más impactante, el shark snorkelling permite observar de cerca tiburones nodriza, especies tranquilas y seguras que se desplazan con elegancia bajo el agua, acompañadas por bancos de peces y otras especies marinas.

Las salidas de manta snorkelling o las excursiones al atardecer para avistar delfines añaden un componente casi cinematográfico a la experiencia, mientras que el programa Discover Scuba Diving permite dar el primer paso en el buceo en un entorno controlado y accesible, incluso para quienes nunca lo han practicado.

El resort completa la experiencia con clases de snorkel, actividades acuáticas incluidas como kayak o paddle surf, y propuestas más dinámicas —desde motos de agua hasta flyboard— para quienes buscan combinar naturaleza y adrenalina.

OBLU NATURE Helengeli by Sentido: un paraíso para explorar desde la orilla

Si hay un lugar donde entender por qué las Maldivas son uno de los mejores destinos del mundo para el snorkel, es OBLU NATURE Helengeli by Sentido. Su mayor tesoro se encuentra a escasos metros de la playa: un espectacular house reef que permite acceder directamente a un ecosistema marino vibrante sin necesidad de embarcación.

Situado en el atolón Malé Norte, el resort ofrece condiciones ideales tanto para principiantes como para buceadores más experimentados. Aquí, el primer contacto con el océano puede comenzar simplemente entrando al agua desde la orilla, mientras peces de colores, tortugas o rayas aparecen casi de inmediato.

Para quienes desean ir más allá, el centro de buceo certificado PADI organiza inmersiones en más de 30 puntos cercanos, incluyendo canales donde es posible observar grandes especies marinas. Las salidas en barco, las inmersiones nocturnas —donde el océano se ilumina con bioluminiscencia— o la posibilidad de contar con instructores privados permiten adaptar cada experiencia al nivel y expectativas de cada viajero.

Más allá de la experiencia: descubrir y proteger el océano

En las Maldivas, el contacto con el mar va cada vez más allá de la contemplación. En los resorts de Atmosphere Core, y en concreto en OBLU SELECT Sangeli, esta conexión se transforma en una experiencia participativa gracias al trabajo del Muraka Conservation Center, donde equipos de biólogos marinos acercan a los viajeros al conocimiento —y la protección— del ecosistema.

A través de este programa, los huéspedes pueden descubrir de primera mano cómo se regeneran los arrecifes mediante viveros de coral instalados en el propio entorno del resort. Estas estructuras submarinas, creadas a partir de fragmentos de coral recuperados —los llamados “fragmentos de oportunidad”—, permiten restaurar zonas dañadas y, al mismo tiempo, sirven como plataforma de investigación para estudiar la evolución y resiliencia del coral frente a los cambios ambientales.

Más allá de la observación, el viajero puede implicarse activamente en este proceso: desde la adopción de fragmentos de coral, siguiendo su crecimiento hasta su trasplante al arrecife, hasta la participación en iniciativas de seguimiento de fauna marina, como el programa de identificación y adopción de tortugas, que permite conocer sus rutas, comportamiento y evolución a lo largo del tiempo.

La experiencia se completa con encuentros divulgativos con los biólogos marinos —como presentaciones semanales o sesiones educativas— que permiten comprender la complejidad de este ecosistema, así como con herramientas innovadoras como cámaras submarinas en directo, que muestran en tiempo real la vida en los jardines de coral.

De este modo, el viajero no solo descubre el océano: pasa a formar parte de su conservación, entendiendo que cada pequeño gesto contribuye a preservar uno de los entornos más frágiles y fascinantes del planeta.

Porque las Maldivas ya no son solo un destino para mirar el mar desde la orilla. Con propuestas pensadas para todos los perfiles, Atmosphere Core demuestra que cualquiera puede sumergirse en esta experiencia —literal y emocionalmente— desde el primer día… y descubrir un mundo completamente nuevo bajo la superficie.