ITA Airways refuerza su oferta de vuelos para la temporada de verano

lunes 04 de mayo de 2026 , 10:45h

ITA Airways amplía aún más su oferta para la temporada de verano con un paquete de vuelos adicionales y nuevas rutas, diseñado para satisfacer la elevada demanda de viajes prevista durante los meses pico de verano y para confirmar la capacidad de la compañía para adaptar rápidamente su red a las necesidades del mercado.

Concretamente, entre julio y septiembre de 2026, la Compañía lanzará tres nuevas rutas desde Roma-Fiumicino a Míconos (a partir del 25 de julio), Alicante (desde el 18 de julio), ambas con dos frecuencias semanales, y a Trapani (a partir del 1 de julio, con frecuencia diaria), lo que reforzará aún más la red mediterránea de ITA Airways.

Además de los nuevos destinos, la aerolínea también tiene previsto aumentar la frecuencia en rutas ya existentes, incluyendo los vuelos conectan Roma-Fiumicino con Brindisi, Lampedusa, Pantelleria, Palma de Mallorca y Niza, con el objetivo de aumentar la capacidad general durante la temporada alta y ofrecer una mayor flexibilidad a la hora de planificar los viajes.

Estas novedades se enmarcan dentro del crecimiento de la programación de verano de ITA Airways, que, a partir del 1 de junio, incluirá también el lanzamiento de vuelos estacionales desde Roma-Fiumicino a Málaga, Valencia y Marsella, previamente anunciados y ya a la venta, que operarán hasta el 30 de septiembre de 2026.

«La consolidación de nuestra oferta de verano hacia algunos de los destinos mediterráneos más solicitados refleja el compromiso de ITA Airways de garantizar un crecimiento selectivo capaz de satisfacer la demanda durante los periodos de mayor afluencia turística», ha declarado Emiliana Limosani, Chief Commercial, Network & Incentive Management Officer de ITA Airways. «En un contexto geopolítico complejo y en constante evolución, seguimos creciendo de forma responsable, reforzando nuestra presencia allí donde la demanda es más dinámica. El segmento de ocio, en el que seguimos invirtiendo, desempeña un papel clave a la hora de potenciar el atractivo de los destinos, al tiempo que contribuye a la solidez general de nuestra red».

Dado que la demanda de viajes sigue siendo elevada, ITA Airways continúa ampliando su red mediante ajustes selectivos en su oferta estacional. La mejora de las conexiones en el hub de Roma-Fiumicino contribuirá asimismo a impulsar los flujos turísticos hacia Italia, mejorando la conectividad con los principales destinos de verano y reforzando el posicionamiento de la compañía como aerolínea de referencia nacional.

Los billetes para los nuevos vuelos ya están disponibles en la página web ita-airways.com, en la app de ITA Airways y a través de los canales oficiales de venta de la Compañía.