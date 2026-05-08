Certina apuesta por el titanio en su nuevo DS Action Diver

viernes 08 de mayo de 2026 , 08:15h

La firma relojera suiza Certina amplía su colección de submarinismo con el lanzamiento del nuevo DS Action Diver 38 mm Titanium, una propuesta que combina rendimiento profesional, materiales de alta resistencia y una estética vibrante inspirada en el verano.

Fabricado en titanio de grado 2, este nuevo modelo destaca por su extraordinaria ligereza y comodidad en la muñeca, sin renunciar a la robustez que caracteriza a la colección DS Action Diver. A ello se suma un bisel de cerámica prácticamente irrayable, diseñado para mantener intacto su aspecto incluso en las condiciones más exigentes.

Hermético hasta 300 metros y certificado bajo la normativa ISO 6425:2018 para relojes de submarinismo profesional, el DS Action Diver 38 mm Titanium está concebido para ofrecer el máximo rendimiento tanto bajo el agua como en el día a día.

Tecnología y resistencia para cualquier aventura

La nueva colección incorpora cristal de zafiro con tratamiento antirreflectante, corona enroscada y el movimiento automático Powermatic 80, con una reserva de marcha de hasta 80 horas.

Además, todos los modelos integran el nuevo DS Concept Extreme Shock Resistance, desarrollado para superar los estándares habituales de resistencia a los impactos y garantizar una mayor durabilidad.

Las agujas e índices con Super-LumiNova® aseguran una excelente legibilidad en cualquier situación, mientras que los detalles luminiscentes aportan un aire dinámico y veraniego a cada pieza.

Tres versiones con personalidad propia

Certina presenta esta nueva línea en tres variantes cromáticas que reinterpretan el espíritu del submarinismo con una estética contemporánea y atrevida:

Turquesa renovado : la versión azul turquesa, una de las más reconocibles de la colección, evoluciona ahora con un bisel cerámico que mejora su resistencia y sofisticación.

Flamingo Pink : una impactante combinación de esfera y bisel negros con detalles luminiscentes en rosa intenso, diseñada para quienes buscan un reloj con personalidad y carácter.

Azul océano y naranja: inspirada en el contraste entre el mar y el sol, esta edición combina tonos azul profundo con acentos luminiscentes en naranja vibrante para un resultado deportivo y energético.

Diseño ligero, espíritu deportivo

Desde la caja hasta el brazalete, el titanio redefine la experiencia de uso gracias a su resistencia y ligereza extremas. El resultado es un reloj técnico, cómodo y preparado para acompañar cualquier estilo de vida activo, tanto en la ciudad como en el mar.