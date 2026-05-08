Valencia: la ciudad que se descubre mejor sobre dos ruedas

viernes 08 de mayo de 2026 , 09:30h

La ciudad de Valencia invita a recorrerla sin prisas gracias a su terreno llano, más de 200 kilómetros de carril bici y un clima suave todo el año, convirtiéndose en el destino perfecto para explorar en bicicleta, también en familia.

Hay ciudades que se visitan y otras que se viven. Valencia pertenece a este segundo grupo, y hacerlo sobre dos ruedas es, sin duda, una de las mejores formas de descubrirla. Su tamaño manejable, su orografía completamente llana y una amplia red de carriles bici hacen que moverse en bicicleta sea fácil, cómodo y accesible para todos los públicos.

La ciudad de Valencia forma parte de la Red de Ciudades por la Bicicleta y cuenta con más de 200 kilómetros de carril bici que conectan sus principales puntos de interés. A ello se suma un centro histórico donde la velocidad de los vehículos a motor está limitada a 30 km/h, lo que favorece una movilidad más segura y amable. El resultado es un destino plenamente bike-friendly en el que pedalear se convierte en una experiencia tan práctica como placentera.

Pero más allá de las cifras, recorrer la ciudad de Valencia en bicicleta es una forma de viajar a otro ritmo. Sin horarios, sin prisas, disfrutando de cada rincón con la libertad que ofrece el pedaleo. Además, quienes no dispongan de bicicleta pueden alquilarla fácilmente por horas o días, o incluso optar por visitas guiadas para descubrir los imprescindibles de la ciudad de forma cómoda y entretenida.

Del Jardín del Turia al mar: el gran eje verde de la ciudad: Uno de los grandes atractivos para recorrer la ciudad de Valencia en bici es el antiguo cauce del río Turia, hoy transformado en un extenso jardín que atraviesa la ciudad de oeste a este. Este corredor verde permite pedalear entre zonas ajardinadas, puentes históricos y espacios culturales, conectando lugares emblemáticos como las Torres de Serranos, la Catedral o el Palau de la Música. El recorrido culmina en la espectacular Ciutat de les Arts i les Ciències y, desde allí, continúa hasta la Marina y las playas urbanas, ofreciendo una experiencia completa que combina patrimonio, cultura y mar.

Playas del sur y Albufera: naturaleza a golpe de pedal: Para quienes buscan alargar la experiencia, la ciudad de Valencia ofrece rutas que se adentran en entornos naturales únicos. Desde la Ciutat de les Arts i les Ciències, un carril bici conduce hacia las playas del sur, atravesando Pinedo y El Saler hasta llegar al Parque Natural de l’Albufera. Un recorrido completamente llano en el que se suceden dunas, pinadas y arrozales, ideal para disfrutar sin exigencias físicas y con múltiples paradas para contemplar el paisaje o degustar una auténtica paella en El Palmar.

Vía Xurra: tradición y huerta valenciana: Otra propuesta imprescindible es la Vía Xurra, una antigua vía ferroviaria reconvertida en itinerario cicloturista que parte desde la ciudad de Valencia y se adentra en la huerta. A lo largo de sus 15 kilómetros, el recorrido discurre entre campos de chufa, naranjos y alquerías tradicionales, ofreciendo una perspectiva más auténtica del territorio. Es una ruta especialmente recomendable para familias por su facilidad y por la posibilidad de hacer paradas para disfrutar de productos locales como la horchata.

Una experiencia para todos, también en familia

Gracias a su terreno llano, la calidad de sus infraestructuras y la variedad de rutas, la ciudad de Valencia es un destino perfecto para disfrutar de la bicicleta en familia. Espacios como el parque Gulliver, las zonas ajardinadas del Turia o las playas urbanas convierten cada trayecto en una experiencia divertida y segura para grandes y pequeños.

Recorrer la ciudad de Valencia a golpe de pedal es mucho más que desplazarse: es una forma de conectar con la ciudad, descubrir sus contrastes y disfrutarla a tu propio ritmo, combinando cultura, naturaleza y gastronomía en un mismo viaje.