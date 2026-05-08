OMODA firma una alianza con VALORANT Esports a nivel global

viernes 08 de mayo de 2026 , 08:00h

OMODA ha alcanzado un acuerdo estratégico con VALORANT Esports, el circuito internacional de competiciones profesionales del videojuego VALORANT. En virtud de esta alianza, la marca se convierte en el socio oficial de automoción en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) hasta finales de 2028.

VALORANT Esports forma parte del ecosistema de deportes electrónicos (esports), una disciplina que combina competición profesional, retransmisiones en directo y grandes eventos presenciales, con millones de seguidores en todo el mundo, especialmente entre el público joven. El circuito está organizado por Riot Games y se estructura a través del VALORANT Champions Tour (VCT), con ligas regionales y competiciones internacionales a lo largo del año.

Con este acuerdo, vigente hasta 2028, OMODA refuerza su estrategia global de conectar con nuevas generaciones a través de plataformas internacionales ligadas a la innovación, la tecnología y el entretenimiento, consolidando su posicionamiento como una marca global, moderna y orientada al futuro.

Primer socio de automoción

Con esta alianza, OMODA se convierte en el primer socio oficial de automoción de VALORANT Esports en la región EMEA. El acuerdo incluye tanto el VCT EMEA, que representa el máximo nivel competitivo de la región, como Game Changers EMEA, una competición creada para impulsar la diversidad y el desarrollo de nuevo talento dentro del ecosistema profesional.

Como parte del acuerdo, los vehículos de OMODA estarán presentes en las retransmisiones oficiales del campeonato y en distintos formatos audiovisuales, entre ellos el segmento semanal que destaca los momentos más relevantes de la competición.

Además, OMODA contará con una presencia destacada en los principales eventos presenciales del circuito, incluida una de las finales de fase que se celebrará en Barcelona, lo que permitirá acercar el diseño y la tecnología de la marca a una audiencia internacional.

Patrocinio del premio MVP de las finales

OMODA será también patrocinador y socio presentador del premio al Jugador Más Valioso (MVP) de las finales del campeonato. Este reconocimiento distingue al jugador más destacado de cada final y se entregará durante las ceremonias oficiales de entrega de trofeos de cada fase, incluidos los eventos en directo celebrados en grandes recintos.

Una colaboración a largo plazo enfocada en la experiencia del público

Con este acuerdo, OMODA y VALORANT Esports EMEA trabajarán de forma conjunta para desarrollar nuevas iniciativas y activaciones orientadas a mejorar la experiencia del público, tanto en los eventos en directo como a través de las retransmisiones, ampliando su alcance y presencia en distintos países de la región.

“No nos limitamos a seguir tendencias: las creamos. Esta colaboración es una extensión natural de nuestra filosofía ‘Born Global, Born Unique’. Los esports combinan pasión, tecnología y autoexpresión, y esa es la misma energía que queremos trasladar a la movilidad. A través de esta alianza, ofrecemos nuevas formas de conexión con una generación que valora la innovación y las experiencias diferenciales”, ha señalado Jingya Liao, Global Brand Director de OMODA.

Por su parte, desde Riot Games, organizador del circuito, destacan la relevancia del acuerdo: “OMODA ha demostrado un compromiso real con el ecosistema de VALORANT a través de una colaboración a largo plazo. Incorporar a OMODA como nuestro primer socio de automoción refleja el crecimiento, la relevancia internacional y el atractivo cada vez más transversal de nuestra competición. Juntos, queremos innovar, elevar nuestros eventos y crear experiencias más memorables para los aficionados en toda la región”, afirma Charlie Allen, Director de asociaciones comerciales y desarrollo de negocio de EMEA.

OMODA 4: gran protagonista de este acuerdo

El anuncio de este acuerdo entre OMODA y VALORANT Esports coincide con la puesta en largo del nuevo modelo de la marca OMODA 4 en Auto China 2026, el Salón del Automóvil de Pekín.

En este acuerdo, el OMODA 4 se convierte en un pilar clave y en el gran catalizador de la alianza con VALORANT. Su diseño cyber‑mecha, su estética inspirada en el mundo digital y una experiencia interior que recuerda al universo de los videojuegos lo posicionan como el modelo más afín a esta cultura. Gracias a su enfoque tecnológico, emocional y conectado, el OMODA 4 encarna a la perfección los valores que comparten OMODA y VALORANT, convirtiéndose en el vehículo insignia de esta colaboración.

Está previsto que el OMODA 4 se comercialice en España durante el primer trimestre de 2027 tanto con en versión eléctrica como con tecnología SHS híbrida.