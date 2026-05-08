Nueva función timelapse en la app de BauWatch para seguimiento de obras

BauWatch, el principal proveedor de soluciones móviles de videovigilancia inteligente, ha anunciado el lanzamiento de una nueva funcionalidad en su App Móvil: la generación de vídeo timelapse. Esta innovación transforma sus torres de videovigilancia en una solución de doble propósito, capaz de garantizar la seguridad de los proyectos al tiempo que permite monitorizar visualmente su evolución.

La compañía cuenta con más de 13.700 torres de vigilancia desplegadas en Europa, que integran alrededor de 27.000 cámaras activas en obras e infraestructuras. Con esta nueva funcionalidad, BauWatch extiende el valor de esta infraestructura más allá de la seguridad, sin necesidad de incorporar nuevos equipos.

De la protección del emplazamiento al seguimiento del proyecto

Hasta ahora, los sistemas de BauWatch se han utilizado principalmente para prevenir robos, disuadir intrusiones y proteger activos en entornos complejos. Ahora, con la incorporación de la funcionalidad Timelapse, las cámaras también permiten generar automáticamente vídeos que muestran la evolución de la obra a lo largo del tiempo. El sistema toma imágenes de forma periódica y crea un vídeo resumido que el cliente puede descargar fácilmente desde la app, seleccionando el intervalo de fechas que desee.

Esta funcionalidad permite capturar secuencias visuales de alta calidad, realizar un seguimiento del avance de las distintas fases de construcción y compartir actualizaciones con los distintos actores implicados en el proyecto.

Más visibilidad en proyectos cada vez más exigentes

Los proyectos de construcción son cada vez más complejos, con múltiples stakeholders, plazos ajustados y ubicaciones remotas. La necesidad de contar con herramientas que permitan mejorar el seguimiento y la coordinación es cada vez mayor.

Disponer de una visión continua del progreso permite reducir desplazamientos innecesarios, optimizar la gestión del proyecto y mejorar la toma de decisiones en tiempo real, con impacto directo en la eficiencia operativa y en el control de costes, al tiempo que refuerza la trazabilidad de las distintas fases de obra.

BauWatch incorpora estas capacidades sobre su infraestructura ya desplegada, integrando la monitorización visual como parte de sus sistemas.

Integración directa en la operativa, sin nuevas inversiones

Uno de los principales diferenciales de esta nueva funcionalidad es su capacidad de despliegue inmediato. El sistema está completamente integrado en los equipos existentes de BauWatch y puede activarse directamente en emplazamientos activos, sin necesidad de instalar hardware adicional ni introducir cambios en la operativa.

Además, la solución ha sido diseñada conforme a los requisitos de protección de datos, incorporando funcionalidades como el difuminado automático de personas, junto con una interfaz que permite visualizar, filtrar y compartir las secuencias generadas de forma sencilla.

Aplicación en proyectos de gran escala y entornos remotos

MyBauWatch: Timelapse se aplica en proyectos de gran tamaño, como plantas solares, parques eólicos, infraestructuras, vivienda residencial o formato, donde la monitorización remota forma parte de la operativa.

En este tipo de entornos, los proyectos se desarrollan en superficies extensas, con múltiples puntos de acceso y fases de obra simultáneas, lo que limita la supervisión presencial continua. A esto se suma la coordinación de distintos equipos y proveedores en plazos ajustados.

La disponibilidad de una secuencia visual continua permite realizar un seguimiento del avance, identificar hitos y disponer de registros del desarrollo de la obra a lo largo del tiempo. Esta información facilita la coordinación entre los distintos equipos implicados y la generación de contenido visual para documentación y seguimiento.

Por otro lado, los registros visuales aportan trazabilidad del proyecto, facilitando procesos de revisión, validación o análisis de incidencias durante su ejecución.

Un paso más allá en la evolución de la videovigilancia

Con este lanzamiento, BauWatch avanza en la evolución de sus soluciones hacia modelos que amplían el uso de la videovigilancia. La posibilidad de utilizar las cámaras para documentar el progreso de los proyectos refuerza su papel como herramienta de protección y de apoyo a la gestión.