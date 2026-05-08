Longines celebra los Juegos de la Commonwealth 2026 con un HydroConquest especial

viernes 08 de mayo de 2026 , 08:30h

Como Cronometrador y Patrocinador Oficial de los Juegos de la Commonwealth de Glasgow 2026, Longines refuerza su histórica vinculación con uno de los mayores eventos multideportivos del mundo. La firma suiza vuelve a situarse junto a los atletas, acompañando cada actuación, cada registro y cada emoción en una nueva edición que celebra la excelencia deportiva.

Con motivo de esta colaboración, la marca presenta una edición especial de su modelo HydroConquest, un reloj diseñado para conmemorar el espíritu competitivo y la tradición que une a Longines con el deporte desde hace más de seis décadas.

La pieza se lanza en una edición limitada de 2.026 unidades por cada uno de los dos tamaños disponibles, en referencia al año de celebración de los Juegos. Su diseño incorpora los colores vibrantes asociados a la cita deportiva, aportando un carácter distintivo que combina funcionalidad, rendimiento y estética deportiva.

El HydroConquest edición especial se presenta como un homenaje al espíritu de superación y a la precisión, valores que han definido la relación entre Longines y los Juegos de la Commonwealth desde 1962. La marca suiza ha mantenido desde entonces un papel destacado en la medición del tiempo en competiciones de alto nivel, consolidando su prestigio en el cronometraje deportivo internacional.

Con esta nueva edición, Longines no solo refuerza su papel como cronometrista oficial, sino que también rinde tributo a los atletas y a la emoción del deporte, encapsulando en una pieza de relojería la esencia de la competición y la elegancia deportiva.