MOU reinventa el zapato náutico con un espíritu boho

El zapato náutico confirma su regreso triunfal esta temporada y deja atrás su vínculo exclusivo con los puertos y las cubiertas para conquistar el street style urbano. Cómodo, versátil y con un aire relajado, este clásico marinero se convierte en uno de los imprescindibles del verano, ahora reinterpretado con nuevas claves estéticas.

La firma londinense MOU apuesta por una versión renovada del náutico, fusionando la esencia marinera con detalles de inspiración boho. El resultado son diseños confeccionados en ante y loneta, adornados con flecos y disponibles en una paleta que va desde los tonos neutros —beige, gris, antracita o marrón— hasta colores vibrantes y estivales como el amarillo o el azul.

Todos los modelos mantienen uno de los grandes símbolos de identidad de la marca: el característico stitching o pespunte de lana realizado a mano, un acabado artesanal que aporta personalidad y autenticidad a cada pieza.

La propuesta de MOU no se limita al náutico clásico. La firma traslada también esta estética desenfadada a botines planos concebidos para afrontar la nueva temporada con comodidad y estilo, sin renunciar al carácter artesanal que define a la casa.

Fundada en 2002 en Portobello Road, en el londinense barrio de Notting Hill, MOU ha construido un universo propio inspirado en la naturaleza, la artesanía y el eclecticismo contemporáneo. Sus diseños destacan por los inconfundibles pespuntes hechos a mano que decoran desde sus icónicas botas hasta zuecos y mocasines.

El confort de sus creaciones ha seducido a celebridades internacionales como Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz o Sarah Jessica Parker, habituales seguidoras del estilo libre y desenfadado de la firma.

La marca cuenta además con una flagship store en la exclusiva Burlington Arcade de Londres, una de las galerías comerciales más emblemáticas de la ciudad, donde tradición artesanal e innovación en diseño conviven en cada colección.

La combinación de materiales de calidad, acabados duraderos y un enfoque centrado en la comodidad convierte cada modelo de MOU en una apuesta por el estilo relajado y el lujo casual que marca tendencia esta temporada.