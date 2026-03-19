Air Europa, primera aerolínea europea con la certificación de seguridad Seven Star PLUS

jueves 19 de marzo de 2026 , 09:30h

Air Europa ha sido reconocida por el medio especializado AirlineRatings.com con la calificación Seven Star PLUS. Es la primera vez que una compañía europea recibe esta prestigiosa certificación, que identifica a las aerolíneas que demuestran los máximos estándares de seguridad en su cabina. El galardón confirma la consistencia y eficacia de las medidas que se adoptan en todos los vuelos para proporcionar al pasajero un servicio de calidad y fiabilidad inigualables.

Para recibir esta valoración, Airline Ratings lleva a cabo una rigurosa auditoría de seguridad que exige a las aerolíneas demostrar un grado de excelencia constante en 70 aspectos que se analizan de forma anónima a lo largo de seis vuelos consecutivos, tanto de corto como de largo radio. De esta manera, se evalúan diferentes prácticas operativas, incluyendo desde las demostraciones de seguridad que lleva a cabo el personal de cabina antes del despegue, hasta el comportamiento de la tripulación, la supervisión del cumplimiento normativo por parte de los pasajeros o la gestión de turbulencias.

La calificación de seguridad Seven Star PLUS es un reflejo del más alto nivel de excelencia operativa y procedimental, y exige a las compañías aéreas que demuestren unos estándares uniformes sea cual sea el tipo de aeronave y la duración del vuelo.

“Lograr la calificación Seven Star PLUS es un hito que pone de relieve la sólida cultura de seguridad de Air Europa y la excepcional dedicación de nuestro equipo. Reafirma nuestro compromiso de brindar la experiencia más segura y fiable a nuestros pasajeros”, señala José Salazar, director de Seguridad y Control de la Conformidad de Air Europa.

“Nos complace reconocer a Air Europa con nuestra calificación de seguridad Seven Star PLUS. Su historial sin accidentes se ve reforzado por una exitosa auditoría de seguridad a bordo, lo que ofrece a los pasajeros la tranquilidad de que la seguridad se prioriza y verifica constantemente”, explica Sharon Petersen, CEO de AirlineRatings.com.

Por su parte, Josh Wood, responsable de Seguridad y Calidad de Servicio de AirlineRatings.com y encargado de realizar la auditoría, añade que la tripulación de cabina de Air Europa demostró un nivel excepcional de profesionalidad en su enfoque de la seguridad. A lo largo de los seis vuelos evaluados, la tripulación garantizó de forma constante que todas las tareas de seguridad se realizaran en el momento adecuado y conforme a los procedimientos establecidos

Este reconocimiento llega en el mismo año en que la aerolínea celebra su 40 aniversario. A lo largo de estas cuatro décadas, la compañía ha demostrado un historial de seguridad impecable. Asimismo, continúa reforzando sus procedimientos y recursos para hacer del vuelo una experiencia libre de incidentes y riesgos.