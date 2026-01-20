Valonia, uno de los destinos europeos más inspiradores de 2026

martes 20 de enero de 2026 , 09:30h

Auténtica, creativa y sorprendente: así se presenta Valonia en FITUR 2026. La región francófona del sur de Bélgica se consolida como uno de los destinos europeos más atractivos para el viajero que busca experiencias culturales, naturaleza, gastronomía y eventos con identidad propia. Un territorio cercano y accesible que, en 2026, combina grandes novedades con citas emblemáticas que forman parte de su ADN.

Valonia es historia viva, pero también renovación constante. Sus ciudades —como Namur, Lieja, Mons, Tournai o Charleroi— dialogan con paisajes naturales como las Ardenas, castillos y abadías cargados de historia y pueblos con encanto, mientras una agenda cultural y festiva muy activa marca el ritmo durante todo el año. FITUR es el escaparate perfecto para descubrir un destino que propone viajar sin prisas y con sentido, lejos del turismo de masas.

Un 2026 marcado por grandes aniversarios y novedades culturales

Uno de los grandes hitos de 2026 es la celebración del bicentenario del Val Saint-Lambert (1826–2026). Durante nueve meses, del 11 de abril al 6 de diciembre, la histórica Cristalería del Val Saint-Lambert, en Seraing, se convertirá en el epicentro de una ambiciosa programación cultural que rendirá homenaje a dos siglos de excelencia del cristal belga. Fundada en 1826, esta manufactura emblemática encarna un saber hacer artesanal reconocido internacionalmente, que ha sabido conjugar tradición, innovación y elegancia atemporal. Exposiciones y eventos destacados permitirán redescubrir este patrimonio vivo, al tiempo que la ciudad de Seraing refuerza su imagen de territorio creativo y en constante renovación.

El bicentenario se verá además acompañado por un amplio programa de exposiciones organizadas en colaboración con grandes instituciones museísticas de la región. Entre ellas destacan la exposición «Art déco y modernismo en el Val Saint-Lambert (1925–1939)», que podrá visitarse del 18 de abril al 27 de septiembre de 2026 en el Museo de Bellas Artes de Charleroi, y una muestra dedicada al japonismo y el Art Nouveau en el Museo Grand Curtius de Lieja, prevista en las mismas fechas. Un recorrido cultural que invita a sumergirse en uno de los capítulos más influyentes de la historia artística e industrial de Bélgica.

Otra de las grandes novedades del año es la apertura, el 7 de febrero de 2026, de Edenya, un nuevo universo dentro del parque Pairi Daiza. Concebido como el mayor invernadero tropical del mundo abierto al público con más de 88 habitaciones, Edenya se extenderá bajo una impresionante cúpula de cristal de cuatro hectáreas y sumergirá a los visitantes en un entorno tropical exuberante, con selvas densas, cascadas, ríos, playas luminosas y uno de los mayores jardines de mariposas de Europa. Este nuevo mundo acogerá especies animales poco comunes, como jaguares, manatíes o hipopótamos pigmeos, en espacios diseñados para favorecer su bienestar y una observación totalmente inmersiva. El recorrido se completa con un extraordinario patrimonio vegetal y artístico y con un restaurante subacuático, The Abyss, donde los comensales podrán almorzar rodeados de fauna marina. Un proyecto espectacular que refuerza el posicionamiento de Pairi Daiza como uno de los parques más visitados y admirados de Europa.

El calendario cultural de 2026 se completa con grandes exposiciones internacionales, entre las que destaca la dedicada a Marc Chagall en Mons, del 10 de octubre de 2026 al 14 de febrero de 2027. Esta muestra situará a la ciudad en el centro de la escena artística europea y permitirá descubrir la riqueza simbólica y poética de un artista profundamente influido por las tradiciones artesanales, populares y espirituales de los distintos territorios que marcaron su trayectoria.

Eventos que definen la identidad de Valonia

Más allá de las novedades, Valonia mantiene en 2026 una agenda de eventos que la convierten en un destino vivo durante todo el año. Citas emblemáticas como el Weekend des Coteaux, que tendrá lugar en Lieja los 4 y 5 de abril, invita a descubrir de noche los históricos de la ciudad a través de un recorrido iluminado y festivo. Namur en Mai, del 14 al 16 de mayo, transforma el centro de la capital valona en un gran escenario al aire libre dedicado a las artes de calle, combinando creatividad, humor y participación ciudadana.

La identidad de Valonia también se expresa a través de eventos que unen patrimonio y escenarios excepcionales, como la exposición y concurso de Amaryllis en el castillo de Beloeil (del 4 al 12 de abril), o Les Costumés de Venise, que del 23 al 25 de mayo llenan los jardines de agua de Annevoie de máscaras, trajes y elegancia veneciana. Festivales como el Festival Internacional de las Artes de la Calle de Chassepierre o La Nuit des Chœurs, en la abadía de Villers-la-Ville, completan una propuesta donde la cultura se vive de forma inmersiva y emocional.

El folklore y las tradiciones ocupan también un lugar central, con celebraciones reconocidas internacionalmente como el Carnaval de Binche, la Ducasse du Doudou en Mons o la original Regata internacional de las bañeras en Dinant, que cada verano transforma el río Mosa en un espectáculo tan insólito como festivo.

La historia cobra vida con grandes recreaciones, entre ellas la reconstitución de la batalla de Waterloo, mientras que los amantes de la naturaleza encuentran experiencias únicas como el bramido del ciervo en los bosques de Saint-Hubert y Han-sur-Lesse o las baladas nocturnas con antorchas en lugares tan evocadores como la Ciudadela de Namur o el castillo de Bouillon.

Gastronomía y cerveza: un viaje sensorial

La cerveza vuelve a ser uno de los grandes hilos conductores para descubrir Valonia. En 2026, eventos como el Beer Lovers’ Marathon en Lieja combinan deporte, humor y degustación en una carrera tan original como desenfadada, donde los participantes recorren la ciudad alternando kilómetros y cervezas artesanales. Citas como La Grande Choufferie celebran la creatividad cervecera y el saber hacer artesanal de una región donde la tradición se reinventa constantemente. Festivales gastronómicos, mercados de productores y experiencias de maridaje completan una propuesta que invita a conocer Valonia a través del gusto.

Grandes eventos deportivos y cultura todo el año

Valonia también es escenario de grandes citas deportivas de proyección internacional, como la mítica Lieja–Bastoña–Lieja o el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en Spa-Francorchamps, que refuerzan su visibilidad global y su capacidad organizativa.

Con festivales de música en verano, eventos culturales en otoño, celebraciones de Halloween y una cuidada programación navideña con mercados, iluminaciones y experiencias en castillos y jardines, Valonia demuestra que cualquier momento es bueno para descubrirla.