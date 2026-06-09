Estonia celebra la noche más corta del año entre el amanecer y el crepúsculo

martes 09 de junio de 2026 , 10:15h

Cuando las horas de luz diurna comienzan a estirarse hasta prácticamente no dejar paso a la oscuridad habitual de la madrugada, Estonia da la bienvenida oficial a sus Noches Blancas, largas jornadas estivales gobernadas por el sol. Durante la noche más corta, entre el 23 y el 24 de junio, tiene lugar una de las festividades más importantes y antiguas del país: Jaanipäev, equivalente a la noche de San Juan. Entre fuegos llenos de simbolismo, canciones y reuniones al aire libre, los estonios pasan casi toda la noche en vela, celebrando por todo lo alto el solsticio de verano.

Una noche cargada de misticismo y tradición

La festividad del Jaanipäev está basada en antiguas creencias paganas y ritos que han sabido soportar el paso del tiempo y demuestran la profunda conexión que los estonios mantienen con la naturaleza. Según cuenta la historia, los personajes mitológicos que representan al amanecer y el crepúsculo viven un amor trágico, ya que solamente pueden encontrarse en dos momentos del año: los solsticios de verano y de invierno, cuando ambos están tan cerca que casi se tocan. Aunque se les da opción de convertirse en humanos, lo rechazan para continuar siendo inmortales y conservar su amor eterno.

En esta especial noche de San Juan, el fuego es el protagonista: los estonios encienden y saltan grandes hogueras para atraer la buena suerte y asegurarse la protección frente a los malos espíritus. Además, es habitual que los niños permanezcan despiertos hasta el amanecer, los jóvenes busquen la flor del helecho de la suerte en el bosque —ya que, según la leyenda, solamente aparece en este momento— y las mujeres coloquen flores bajo sus almohadas con la esperanza de soñar con su futuro esposo.

Disfrutar del día más largo como un auténtico estonio

En los días previos al Jaanipäev, las calles de las grandes ciudades se vacían ante un éxodo generalizado, pues el escenario más habitual de estas celebraciones es el entorno rural. Familias y grupos de amigos se reúnen en casas de campo para compartir comidas, cantar, bailar y contar viejos cuentos populares. Sin embargo, pueblos y ciudades como Kuressaare también organizan grandes fiestas por este motivo, conectando a visitantes y locales a través de danzas folclóricas, alegres juegos y competiciones.

Otra de las opciones para experimentar el espíritu de la noche de San Juan es asistir a una recreación histórica en el Estonian Open Air Museum. En este enorme museo al aire libre, la animada fiesta transcurre entre granjas y otros edificios que reconstruyen la vida rural entre los siglos XVIII y XX, mostrando escenas de la historia del país. Tras los espectáculos más tradicionales, que incluyen a bailarines y actores ataviados con los trajes estonios típicos, y la escenificación de costumbres locales, los asistentes participan en bailes tradicionales animados por música en vivo y aderezados por la gastronomía del lugar, festejando bajo un cielo que no termina de oscurecerse.

Un ritual de purificación para un final perfecto

Para una experiencia completa es imprescindible dedicar algo de tiempo a una sesión de sauna, siguiendo las costumbres estonias más arraigadas. Las antiguas saunas de humo de Old Võromaa, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, se emplazan en rústicas cabañas sin chimenea que se calientan durante horas a base de leña y representan una de las mejores opciones para conocer este icono de la cultura local.

Más allá de lo puramente tradicional, los visitantes también pueden encontrar alternativas modernas, elegantes, y originales, como las saunas con forma de iglú en Kõrvemaa o las instalaciones del Wasa Resort Spa en Pärnu, si bien la amplia mayoría de hoteles y alojamientos rurales tienen su propia sauna. No faltan opciones: el país cuenta con más de 100.000 ejemplares para revitalizar cuerpo y alma antes del Jaanipäev.