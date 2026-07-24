Rubén Blades, Rodrigo Cuevas y Judeline cierran la 31 edición de La Mar de Músicas de Cartagena

viernes 24 de julio de 2026 , 08:00h

El festival del Ayuntamiento de Cartagena ha programado más de 40 conciertos, más de una decena de ellos de artistas de Ecuador, el país invitado de esta edición

Cartagena vuelve a convertirse este mes de julio en uno de los grandes centros culturales del verano de nuestro país con la celebración de la 31ª edición de La Mar de Músicas.

El festival organizado por el Ayuntamiento de Cartagena ha dedicado este año toda su programación a Ecuador, ofreciendo durante varias semanas el retrato más completo de la creación contemporánea del país andino que podrá verse en España. El evento ha programado un viaje por 16 países de América, África y Europa, a través de sus sonidos. Sílvia Pérez Cruz, Judeline, Silvana Estrada, Carminho, Lila Down, Xoel López, Rodrigo Cuevas o Rubén Blades actúan en el festival, al igual que Omou Sangaré, Monsieur Periné, Sona Jobarteh, pablopablo o Niño de Elche junto a Raül Refree.

Este fin de semana se pondrá el broche de la edición con las actuaciones en el auditorio Paco Martín de Rodrigo Cuevas este jueves 23 de julio, Judeline el viernes 24 de julio y Rubén Blades, uno de los nombres más importantes de la música latina, que clausurará el festival el próximo sábado 25 de julio. Además de ellos, el público podrá disfrutar de diveros conciertos gratuitos en la plaza del Ayuntamiento, y las actuaciones de Niño de Elche junto a Raül Refree, PabloPablo o La Niña en el patio del Antiguo CIM.

Los seguidores del festival La Mar de Músicas celebraron desde su confirmación el regreso de Rodrigo Cuevas, agitador folclórico y artista total al que le gusta rondar a la canción tradicional con otros géneros, haciendo conversar a la música electrónica con el humor, la sensualidad o la crítica social, convirtiendo sus espectáculos en una experiencia cultural y sensorial única. Dicen las buenas lenguas que no hay tres sin cuatro y, así, tras La Romería, este año ha publicado Manual de Belleza. Catalizador de nuevos sonidos contemporáneos, en donde por supuesto el germen de la tradición y del folclore no solo pululan sino que regeneran la propuesta con desparpajo y sutileza. Cuevas ha sabido reinventar las raíces musicales del norte de la península, llevándolas a un público nuevo y diverso. En su música siempre hay un mensaje de libertad, identidad y celebración de la diversidad, es también una declaración estética y política: una celebración de lo diverso, lo rural y lo disidente, donde conviven la tradición asturiana, la copla y la cultura popular con un enfoque moderno y provocador. Su concierto, que cuenta con entradas agotadas, arrancará a las 23:00 horas en el auditorio Paco Martín del Parque Torres.

Lara Fernández (Jérez de la Frontera, 2003) parece que viva en el futuro, pero canta como nadie la tradición del presente. Con su proyecto Judeline entiende tan bien el pop que es capaz de estirar sus límites, tocando desde las herencias territoriales hasta la digitalización de los medios. En esta época neo-tradicionalista los pícaros cruzan Gibraltar y las tonadilleras son poliamorosas. Nadie como ella ha sabido integrar en el lugar donde tenía que estar. Ha construido un universo sonoro propio donde conviven pop alternativo, electrónica y ecos de raíz andaluza, todo envuelto en una estética delicada y contemporánea. Su música destaca por la atmósfera, las texturas y una forma de cantar íntima y evocadora, con letras que se mueven entre lo emocional y lo simbólico. En poco tiempo se ha convertido en una de las artistas más interesantes de nuestro país. Ella es el futuro.

La clausura del festival el próximo sábado en el auditorio Paco Martín correrá a cargo de Rubén Blades + Roberto Delgado Big Band. Cantautor, actor, abogado y figura clave de la cultura latinoamericana, Blades ha construido durante más de cinco décadas una trayectoria que trasciende géneros musicales y fronteras, convirtiéndose en una de las voces más respetadas del panorama internacional. Nacido en Ciudad de Panamá en 1948, Rubén Blades comenzó su carrera musical a finales de los años sesenta y pronto se convirtió en una figura fundamental en la evolución de la salsa. Su etapa junto a la legendaria discográfica Fania Records marcó un antes y un después en la historia del género, especialmente con el histórico álbum Siembra, grabado junto a Willie Colón, considerado uno de los discos de salsa más importantes de todos los tiempos. La obra de Blades se distingue por su capacidad para combinar ritmos bailables con letras de profundo contenido social y narrativo. Canciones como Pedro Navaja, Plástico o Decisiones lo convirtieron en un cronista de la realidad latinoamericana, llevando la salsa a un terreno literario y reflexivo que amplió el alcance cultural del género. El cantante y actor panameño recibió en 2023 el premio del festival. Tras recibir el premio, actuó en La Mar de Músicas, junto a la Roberto Delgado Big Band, como hará en esta ocasión. Ganador de 12 Grammys y otros 13 Grammy Latinos, regresará a Cartagena, donde repasará sus últimos discos, y los éxitos de siempre.