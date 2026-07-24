La Fundación Mapfre centrará su programación cultural de otoño en cinco exposiciones…

viernes 24 de julio de 2026 , 08:45h

que podrán visitarse en sus salas de Madrid y Barcelona

En Madrid, la institución presentará dos muestras que abordan momentos clave en el desarrollo de la modernidad y la vanguardia internacional respectivamente, junto a ellas, la retrospectiva del fotógrafo estadounidense Minor White. En Barcelona, el Centro de Fotografía KBr mostrará la obra de la fotógrafa neerlandesa, Dana Lixenberg, y una nueva edición de KBr Flama.

La sede de Fundación Mapfre, situada en el Paseo de Recoletos, 23 presentará del 24 de septiembre al 10 de enero de 2027 las exposiciones Prerrafaelismo. Itinerarios femeninos, 1850-1914, La otra orilla de la vanguardia y Minor White.

Prerrafaelismo. Itinerarios femeninos, 1850-1914, revisita este movimiento nacido en Gran Bretaña a mediados del siglo XIX a través de las aportaciones de sus creadoras, en un relato que enriquece la comprensión de este estilo, del que las mujeres han sido frecuentemente excluidas.

La muestra, comisariada por Pamela Gerrish Nunn, examina cómo estas artistas abordaron y adoptaron el potencial del prerrafaelismo, nacido como oposición al arte académico oficial, desde una posición condicionada por las limitaciones sociales de su tiempo. A través de diferentes itinerarios —sus vínculos con artistas varones, la influencia del crítico John Ruskin o su independencia de criterio y sensibilidad artística— se exploran las múltiples formas en las que estas mujeres contribuyeron al desarrollo y expansión del movimiento entre 1850 y 1914.

Por otro lado, La otra orilla de la vanguardia toma como punto de partida el libro Expresiones de la locura (1922), del psiquiatra e historiador del arte alemán Hans Prinzhorn, elaborado a partir de la colección de trabajos de pacientes psiquiátricos que reunió en el Hospital Universitario de Heidelberg. Este libro otorgó una inédita visibilidad a estas creaciones y cuestionó las fronteras tradicionales entre arte, enfermedad y creatividad.

La muestra, comisaria por Pilar Soler, examina tanto el contexto cultural en el que surgió esta publicación como su influencia en distintos movimientos de vanguardia. El recorrido también analiza la instrumentalización del libro y de la colección de Prinzhorn por parte del nacionalsocialismo para desprestigiar el arte moderno en su campaña conta el “arte degenerado”, y su contribución al nacimiento del Art brut. Además, pone de relieve, cómo las obras realizadas por pacientes psiquiátricos transformaron la comprensión de la práctica artística durante el siglo XX.

La retrospectiva del fotógrafo estadounidense Minor White (Mineápolis, 1908-1976), comisariada por Carlos Gollonet, atraviesa las principales etapas de su producción en un recorrido cronológico dividido en cuatro secciones. Presta especial atención a sus célebres secuencias fotográficas, concebidas por el artista como conjuntos narrativos y poéticos, dando a la vez buena muestra de los temas más recurrentes en su obra: la naturaleza, el paisaje, el retrato y el desnudo masculino.

Conformada por alrededor de 250 copias de época, la exposición constituye la primera gran retrospectiva de la obra de White que se presenta en Europa.

Desde el 1 de octubre y hasta el 17 de enero de 2027, el Centro de Fotografía KBr, en Barcelona, acogerá las exposiciones Dana Lixenberg. American Images y KBr Flama’26.

La fotógrafa neerlandesa Dana Lixenberg (Ámsterdam, 1964), ha alcanzado reconocimiento internacional gracias a una obra caracterizada por su mirada honesta y comprometida hacia las personas y comunidades que fotografía. Durante más de tres décadas ha desarrollado proyectos centrados en comunidades marginadas, figuras icónicas de la cultura popular y paisajes sociales profundamente vinculados a la memoria y la identidad.

American Images propone una aproximación a la sociedad estadounidense contemporánea a través de algunos de sus trabajos más relevantes. Desde Imperial Courts, iniciado tras los disturbios de Los Ángeles de 1992, hasta sus series realizadas en Jeffersonville (Indiana) o Shishmaref (Alaska). Incluye también una instalación con sus Polaroids.

Exposición organizada por Fundación Mapfre y la Maison Européenne de la Photographie (MEP). Comisariada por: Laurie Hurwitz y Marcel Feil

Además, en el espacio 2, se presenta la sexta edición de KBr Flama, un proyecto anual dedicado a visibilizar el trabajo de los fotógrafos y fotógrafas que inician su trayectoria profesional tras formarse en algunas de las principales escuelas de fotografía de Barcelona: Elisava-Facultad de Diseño e Ingeniería de Barcelona, Escola d’Art i Superior de Disseny Serra i Abella, Idep Barcelona e IEFC.

La edición de 2026, comisariada por Carolina Ciuti, reúne los proyectos de Sara Bravo (Girona, 1999), Elena Bulet i Llopis (Barcelona, 1999), Luca Gaetano Pira (Módena, 1987) y Meghan Mathews (Winston-Salem, Carolina del Norte, 1995), seleccionados por un jurado integrado por Roser Cambray, Cristina de Middel y Carles Guerra.