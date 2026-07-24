El retablo de las maravillas de Els Joglars abrirá la temporada del Teatro Fernán-Gómez

viernes 24 de julio de 2026 , 09:15h

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa levantará telón en la Sala Guirau con El retablo de las maravillas. Variaciones contemporáneas sobre un tema de Cervantes de Els Joglars, obra que regresa con una “vuelta” en uno de sus montajes más emblemáticos, con una nueva escenografía, nueva visión del texto… un texto incombustible que merece ser revisitado en los tiempos que corren con la mirada lúcida de Els Joglars. Albert Boadella firma la dirección de escena y junto a Ramón Fontseré la dramaturgia. Estará en cartel del 4 al 27 de septiembre en la sala principal de este teatro.

Albert Boadella, director de la obra, la presenta, escrita y dirigida por él, en la que refleja lo mejor de su dramaturgia: un “Retablo” compuesto de pequeñas piezas que, con un lenguaje y estética actuales, explora la realidad desde la mirada heredera de nuestra tradición cultural. La obra de Boadella se convierte así en un testimonio vivo, un compendio de nuestro tiempo que dialoga tanto con el presente como con el futuro.

En este 2026, Els Joglars celebra sus 65 años de trayectoria siendo la compañía privada en activo más longeva de Europa. Por este motivo han realizado una exposición itinerante que pretende dar a conocer su historia. Els Joglars suma en estos años 42 producciones teatrales. La muestra está compuesta por 36 plafones expositivos individuales con materiales gráficos, textos explicativos y recursos audiovisuales. A través de este recorrido, ubicado en el pasaje del teatro, el público podrá conocer en detalle cada una de las producciones realizadas por la compañía. La muestra es gratuita y se podrá visitar de martes a domingo de 10 a 20 horas.

La Sala Jardiel Poncela comenzará la temporada con el estreno absoluto de Un señor… cualquiera de LaJoven Compañía, dirigido por José Luis Arellano García y Mabel del Pozo y con la versión de Raúl Losánez. Este montaje se podrá ver del 10 de septiembre al 4 de octubre.

Con esta pieza, escrita por Mercedes Pinto, autora exiliada de España, LaJoven quiere poner en valor el papel de las mujeres creadoras de la Generación del 27, un texto incisivo, directo, irónico, combativo y con una fuerte carga de denuncia social. Se reivindica el espacio de la nueva mujer haciendo saltar por los aires cualquier convencionalismo de la época. La autora aboga por la independencia femenina. LaJoven compañía nos ofrece una obra que pretende prevenir contra los peligros de dejar de luchar por lo que se desea, una obra llena de emoción, misterio, denuncia y sobre todo de amor por el teatro y por las mujeres que lo habitan.

Mercedes Pinto, una de las mujeres de la Generación del 27, fue una de las voces más valientes y adelantadas de la literatura española del siglo XX. Escritora, dramaturga, poeta y periodista, desarrolló una obra comprometida con la libertad, la dignidad humana y la defensa de los derechos de las mujeres en una época en la que estas ideas suponían un auténtico desafío al orden social.