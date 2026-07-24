Las claves para proteger el coche en plena ola de calor

viernes 24 de julio de 2026 , 08:30h

Las agencias meteorológicas ya lo advierten: nos enfrentamos a una nueva ola de calor y no será la única de todo el verano, con temperaturas que en muchos puntos del país superarán los 40°C. Si el cuerpo humano sufre este estrés térmico, los vehículos no se quedan atrás. Norauto, empresa de equipamiento y mantenimiento multimarca del automóvil, advierte de que el calor extremo es el principal detonante de averías mecánicas graves y ofrece 6 consejos urgentes para blindar el vehículo ante esta situación excepcional.

"Una ola de calor lleva al límite todos los componentes del coche", explica Xavier Celda, responsable de Mercado especialista en Taller de Norauto España. "El asfalto puede llegar a los 60°C y el vano del motor se convierte en un auténtico horno. En estos días, saltarse una revisión o cometer un error por despiste puede costar muy caro, tanto para el bolsillo como para la seguridad", añade

Para minimizar el impacto de la ola de calor, los expertos de Norauto recomiendan seguir estos seis consejos:

El truco de los 5 minutos antes de encender el aire acondicionado

Entrar en un coche aparcado al sol es lo más parecido a entrar en una sauna. El error más común es encender el motor y poner el aire acondicionado a la máxima potencia de inmediato. Esto genera un sobreesfuerzo brutal para el sistema.

Desde Norauto se recomienda abrir las puertas y ventanillas durante un par de minutos para que el aire caliente acumulado salga de forma natural. Comenzar la marcha con las ventanillas bajadas y, pasados unos minutos, cerrarlas y conectar el aire. Tanto el compresor como el consumo de combustible lo agradecerán.

Control riguroso del líquido refrigerante (nunca en caliente)

El líquido refrigerante evita que el motor se derrita. Con una ola de calor, el sistema trabaja bajo una presión extrema.

La marca recomienda revisar el nivel en el vaso de expansión. Debe estar entre el mínimo y el máximo. Advertencia crucial: jamás abrir el tapón del refrigerante con el motor caliente; el líquido está bajo presión y a más de 90°C, lo que provocaría quemaduras graves de forma inmediata.

Presión de neumáticos: el peligro está en la baja presión

Muchos conductores piensan que con el calor hay que bajar la presión de las ruedas porque el aire se expande. Es un error peligroso. Rodar con baja presión genera más fricción, lo que eleva exponencialmente la temperatura de la goma.

Desde Norauto se destaca la importancia de ajustar las presiones exactamente a lo que dicta el fabricante, y hacerlo siempre con los neumáticos fríos (antes de haber rodado más de 3 km).

Planifica los viajes fuera de las "horas de fuego"

Si hay que hacer un viaje largo, el sentido común es el mejor aliado. Hay que evitar desplazarse entre las 12:00 y las 17:00 horas, el tramo del día donde el sol castiga con más fuerza. Aprovechar las primeras horas de la mañana o el atardecer. No solo sufrirá menos el motor, sino que se reducirá la fatiga al volante.

No escatimar con el parasol (también en la luneta trasera)

El parasol no es un accesorio estético, es una barrera térmica imprescindible. Se debe poner el parasol siempre, incluso si se va a parar solo un cuarto de hora. Si hay que aparcar de espaldas al sol, colocar un segundo parasol en la luneta trasera o proteger el asiento infantil con una funda para evitar que las partes metálicas o plásticas quemen al niño al subir.

Prestar atención al testigo de la temperatura

Durante una ola de calor, la mirada no debe ir solo al velocímetro, sino también al cuadro de mandos.

Si la aguja de la temperatura del motor empieza a subir peligrosamente hacia la zona roja, se recomienda apagar el aire acondicionado de inmediato (este sistema resta potencia y genera calor extra al motor) y conectar la calefacción a tope para liberar calor del vano motor. A continuación, se aconseja buscar un lugar seguro y detener el vehículo.

Realizar un diagnóstico del estado de la batería y del sistema de refrigeración

Desde la red de autocentros Norauto recuerdan que, ante alertas climatológicas por altas temperaturas, realizar una comprobación del estado de la batería (que suele morir en estas fechas) y del sistema de refrigeración es la mejor inversión para asegurar que las vacaciones sigan su curso sin contratiempos.

Por supuesto, ante temperaturas extremas, se recomienda coger el coche solo si es indispensable.