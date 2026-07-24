SONAFILM llevará la música de Los Bridgerton a los jardines de una casa señorial del siglo XIX

viernes 24 de julio de 2026 , 08:15h

SONAFILM, el Festival Internacional de Música de Cine de La Marina Alta, trasladará el próximo 7 de agosto el universo musical de la popular serie de televisión “Los Bridgerton” a los jardines de Casa Santonja, una finca señorial del siglo XIX. El Cuarteto de Cuerda Valencia ofrecerá allí un concierto al aire libre que combinará música, patrimonio y enología, fruto de la colaboración entre el festival, el Ayuntamiento de Beniarbeig y la propia Casa Santonja.

Construida en el siglo XIX y posteriormente recuperada como espacio cultural, la finca conserva la arquitectura histórica de la vivienda y un amplio entorno ajardinado. El espectáculo se celebrará al anochecer en este enclave, uno de los espacios patrimoniales más reconocibles de Beniarbeig y estrechamente ligado a la historia del municipio.

El Cuarteto de Cuerda Valencia, integrado por cuatro artistas valencianas, recreará en directo una de las señas musicales más reconocibles de “Los Bridgerton”, que consiste en la reinterpretación de canciones pop contemporáneas mediante arreglos de inspiración clásica. El programa incluirá versiones para cuerda de temas como “Material Girl”, de Madonna, “Diamonds”, de Rihanna, o “Thunder”, de Imagine Dragons, adaptados al lenguaje de la música de cámara que caracteriza a la serie.

La propuesta combinará la actuación con una cata de vinos a cargo de Bodega Aguilar y un cóctel posterior en los jardines de Casa Santonja. Tras la buena acogida del concierto celebrado en este mismo espacio en 2025, la organización de SONAFILM introducirá este año varias mejoras en la disposición del recinto para facilitar la visibilidad del escenario desde todos los puntos del jardín, así como en el desarrollo del cóctel posterior.

Con este espectáculo, Casa Santonja vuelve a apoyar la presencia de Beniarbeig como sede de SONAFILM mediante la cesión gratuita de sus jardines y la financiación íntegra de la actuación del Cuarteto de Cuerda Valencia. Una colaboración que se enmarca en la vinculación histórica de la familia Santonja con el municipio y en su apoyo continuado a distintas iniciativas culturales y sociales de la localidad.

Asimismo, el Ayuntamiento de Beniarbeig refuerza este año su compromiso con SONAFILM al mantener al municipio como una de las seis sedes de la edición y acoger dos propuestas, un esfuerzo especialmente significativo por tratarse de la localidad de menor población entre todas las participantes. Al concierto dedicado a “Los Bridgerton” se sumará el estreno absoluto de “Cinematic Pulse”, un espectáculo de la formación valenciana Connecta Percussió centrado en algunas de las bandas sonoras más reconocibles del cine reciente.

“Cinematic Pulse” se celebrará el 11 de septiembre a las 20:00 horas en el Teatre-Auditori de Beniarbeig. Connecta Percussió, integrada por los percusionistas valencianos Carles Mulet, Adrià Ribes y Guillem Serrano, presentará en estreno absoluto un espectáculo que trasladará al lenguaje de la percusión bandas sonoras como “Avatar”, “Origen”, “Top Gun”, “Interstellar” o “Skyfall”, con las colaboraciones de Marina Pellín y Óscar Cortés.

Una edición de grandes epopeyas

La octava edición de SONAFILM, que se celebrará del 31 de julio al 22 de agosto de 2026, contará con ocho conciertos repartidos en seis localidades de la Marina Alta: Ondara, Dénia, Calp, Beniarbeig, Xàbia/Jávea y Pego. De este modo, el festival mantendrá su carácter territorial y su apuesta por descentralizar la cultura musical y cinematográfica, acercando propuestas sinfónicas, divulgativas y populares a distintos municipios de la Marina Alta.

La programación de este año estará dedicada al cine épico e histórico, con Trevor Jones como gran invitado y con un gran concierto de clausura, “La era de los imperios”, concebido como viaje musical por las grandes epopeyas cinematográficas. Junto a este eje principal, SONAFILM 8 ofrecerá propuestas de muy diversa naturaleza, desde conciertos de música para cine y televisión hasta espectáculos vinculados a la percusión, el cuarteto de cuerda, las grandes voces femeninas del cine o la creación audiovisual española.