El hotel de Tarifa donde el diseño balinés se encuentra con el Atlántico

El Hotel Tarifa Lances, miembro de Radisson Individuals abre sus puertas a orillas de la playa de Los Lances, en Tarifa, a solo 100 km de Cádiz y a 14 km en ferry del norte de África, ofreciendo un refugio frente al mar con un diseño vanguardista en la localidad más meridional de Europa continental. Combinando una estética de inspiración balinesa con el relajado espíritu costero de Tarifa, este hotel de 105 habitaciones ofrece una mezcla única de estilo de vida, bienestar y experiencias frente al Atlántico en uno de los entornos costeros más cautivadores de España.

“España sigue siendo un mercado clave y estratégico para Radisson Hotel Group, y nos enorgullece dar la bienvenida al Hotel Tarifa Lances a nuestro portfolio en expansión”, afirmó Joep Peeters, Chief Operating Officer, Franchise, Radisson Hotel Group. “A través de Radisson Individuals, colaboramos con hoteles que tienen un marcado carácter local y una identidad única. El Hotel Tarifa Lances captura a la perfección el espíritu de Tarifa, combinando un diseño característico, experiencias lifestyle y la vida frente al mar con la fiabilidad y el alcance global de nuestra red”.

Como parte de Radisson Individuals, el hotel combina su carácter distintivo con la garantía que ofrecen la filosofía de servicio y los estándares internacionales de Radisson Hotel Group. La apertura refuerza la estrategia del Grupo de colaborar con hoteles independientes que mantienen una identidad local sólida, al tiempo que ofrecen una calidad de confianza y atención al detalle.

Un refugio frente al mar en Tarifa, con un diseño cuidado

Con vistas a la playa de Los Lances, uno de los litorales más emblemáticos del sur de España, el Hotel Tarifa Lances, miembro de Radisson Individuals, ofrece una ubicación privilegiada frente al mar que conecta a los huéspedes directamente con la belleza natural de Tarifa y su relajado estilo de vida costero.

El diseño del hotel se inspira en la estética balinesa, combinando tallas de madera exóticas, esculturas de piedra y texturas naturales con la luz y la amplitud de Andalucía. Las amplias terrazas, los elementos decorativos hechos a mano y los espacios al aire libre con camas balinesas y hamacas reflejan la identidad libre y desenfadada de Tarifa y crean un ambiente distintivo y acogedor.

105 habitaciones que abrazan el estilo de vida al aire libre de Tarifa

El hotel cuenta con 105 habitaciones, con terrazas privadas diseñadas para aprovechar al máximo la luz natural y celebrar la vida al aire libre de Tarifa. Las categorías de habitaciones van desde las Estándar hasta las Habitaciones Superiores con vistas a la piscina o al mar, pasando por las Habitaciones Premium y las Suites Junior, con una superficie de entre 26 y 41 metros cuadrados aproximadamente.

Muchas habitaciones ofrecen vistas al océano Atlántico, al paisaje o a los jardines y piscinas del hotel. Los interiores combinan el confort contemporáneo con elementos artesanales de inspiración indonesia y balinesa, materiales naturales y tonos suaves para crear un ambiente tranquilo y relajado.

Un destino gastronómico y social lleno de vida

El hotel presenta su oferta gastronómica como un destino en sí mismo. El restaurante Los Lances, situado junto a los jardines y la piscina principal, constituye el corazón gastronómico del hotel. Bajo la dirección culinaria de Antonio Real, Corporate Chef y de Javier Carrasco, Head Chef, el restaurante ofrece un desayuno bufé con estaciones de cocina en vivo y un menú a la carta para la comida y la cena. La cocina se inspira en los sabores de Cádiz, fusionando influencias mediterráneas e internacionales y destacando los ingredientes locales frescos, tanto del mar como de la tierra. Los huéspedes pueden cenar en el interior o en la terraza con vistas a la piscina.

El Sky Bar del rooftop ofrece vistas panorámicas de la playa de Los Lances, el paraíso del windsurf de Valdevaqueros y, en días despejados, de la costa africana. Abierto por las tardes y noches, ofrece cócteles, una selección de vinos y vistas del atardecer sobre el Atlántico. Durante la temporada alta, el rooftop acoge sesiones de DJ, música en directo y conciertos al aire libre, dando la bienvenida tanto a los huéspedes del hotel como al público local.

Un espacio flexible en el lobby bar también se activa para eventos de temporada y ocasiones especiales, reforzando aún más el ambiente social del hotel.

Instalaciones de bienestar, ocio y lifestyle

La zona de bienestar del hotel invita a los huéspedes a disfrutar de un remanso de paz que cuenta con una piscina hidrotermal cubierta climatizada y una cuidada selección de tratamientos. También ofrece un ambiente tranquilo e íntimo y está abierto tanto a los huéspedes del hotel como a visitantes previa reserva. Durante la temporada alta, también se imparten clases de yoga gratuitas para los huéspedes.

Tres experiencias de baño distintas definen la oferta de ocio: una amplia piscina exterior principal rodeada de tumbonas y camas balinesas, una piscina infinita elevada con vistas espectaculares y la piscina cubierta climatizada dentro del circuito de bienestar.

Un gimnasio abierto las 24 horas, equipado para el entrenamiento básico de fuerza y cardio, complementa el estilo de vida activo de Tarifa y su reconocida cultura de windsurf y kitesurf.

Para reuniones y eventos privados, el hotel cuenta con dos salas de reuniones, Levante y Poniente, con capacidad para hasta 50 personas. Otros espacios, como la terraza del restaurante y el Sky Bar del rooftop, pueden adaptarse para reuniones corporativas exclusivas, eventos de networking y celebraciones sociales.

Un destino para todo el año en el punto de encuentro de dos mares

La ubicación única de Tarifa, en el punto de encuentro entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, la convierte en un destino de atractivo internacional. Como la localidad más meridional de Europa y puerta de entrada a Marruecos, combina la cultura playera, los deportes de viento, la gastronomía y un estilo de vida relajado con profundas raíces históricas.

Los huéspedes se encuentran a un paseo de la playa de Los Lances y a cinco minutos en coche del casco antiguo de Tarifa, conocido por sus calles encaladas, sus tiendas de artesanía y su vibrante oferta gastronómica. Las conexiones regulares de ferry desde el puerto de Tarifa unen la ciudad con Tánger en aproximadamente una hora, mientras que los parques naturales cercanos, las rutas ciclistas panorámicas y las condiciones de viento y kitesurf de renombre mundial atraen a una variada mezcla de viajeros nacionales e internacionales durante todo el año.

Más allá de sus playas, Tarifa ofrece lugares históricos destacados, como la Cueva del Moro, la Necrópolis de los Algarbes y la antigua ciudad romana de Baelo Claudia en Bolonia, donde unas ruinas bien conservadas dominan el Atlántico y la emblemática duna de Bolonia.

Hotel Tarifa Lances

Direccion: Playa de los Lances, Calle, Mar Adriatico, 38,

11380 Tarifa- Cádiz

Teléfono: 956 68 12 36

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