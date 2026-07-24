Air France y Extime Travel lanzan Paris Stopover para descubrir París entre vuelos

viernes 24 de julio de 2026 , 10:15h

Los clientes de Air France ya pueden optar, al realizar su reserva, por prolongar su escala en París (tanto en el viaje de ida como en el de vuelta) y reservar después su paquete Paris Stopover con Extime Travel para descubrir la capital y los tesoros de su región.

Paris Stopover permite a los clientes de Air France elegibles, escoger, tras realizar su reserva, entre varias ofertas de estancias diseñadas por Extime Travel. Traslados, alojamiento y actividades: Paris Stopover se adapta a los gustos de cada uno, así como a la duración de la escala, de una a cuatro noches. El objetivo: ofrecer una experiencia perfecta gracias a la gestión integral de la estancia por parte de Extime Travel.

Paris Stopover responde a una fuerte demanda de los clientes: según un estudio publicado por la Cátedra Pégase en abril de 2026, el 81 % de los clientes en tránsito en París se muestran bastante o muy interesados en la posibilidad de salir del aeropuerto durante su escala para descubrir París u otras atracciones situadas en las inmediaciones de París-Charles de Gaulle**. Este porcentaje alcanza el 92,3 % entre los pasajeros brasileños y el 90 % entre los indios, que desde abril de 2026 se benefician de una exención del visado de tránsito aeroportuario en Francia.

Paris Stopover: dar a conocer el atractivo de París y de Francia como destino

Cada paquete de experiencias ha sido diseñado por Extime Travel para poner de relieve toda la riqueza de la capital francesa y su región. Con «Lo imprescindible de París», todo el mundo puede descubrir los lugares emblemáticos de la capital, desde la Torre Eiffel hasta el Louvre. Con «Disneyland® París», los clientes disfrutan de una escapada mágica en familia a las afueras de París.

Este servicio se ampliará próximamente con nuevas experiencias premium excepcionales, así como con excursiones culturales, gastronómicas y festivas, con el fin de ofrecer una gama cada vez más amplia de experiencias, que se podrán reservar a través de Extime Travel. Air France y Extime Travel se esforzarán especialmente por dar a conocer los alrededores del aeropuerto de París-Charles de Gaulle.

Cada paquete que ofrece Extime Travel incluye cómodos traslados, una o varias noches en hoteles de cuatro o cinco estrellas cuidadosamente seleccionados y situados en el corazón de París o en Disneyland® París, así como una selección de experiencias emblemáticas, que se pueden personalizar en función del tiempo disponible y de los gustos de cada uno.

El lanzamiento de esta nueva oferta supone un hito importante en la alianza estratégica

«Connect France», firmada en junio de 2025 por Air France-KLM y el Grupo ADP, con el objetivo común de reforzar el atractivo y la proyección del hub de Air France en el aeropuerto de París-Charles de Gaulle, y de aprovechar el estatus de París y Francia como primer destino mundial. Con Paris Stopover, París-Charles de Gaulle se convierte en el primer gran hub europeo que ofrece na experiencia turística única entre dos vuelos.

Paris Stopover está disponible para los clientes de Air France en conexión, independientemente de la clase en la que viajen —Economy, Premium, Business o La Première— y se puede reservar a través de Extime Travel hasta 48 horas antes de la salida, según disponibilidad.