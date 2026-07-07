Larumbe Danza cumple 30 años y presenta su calendario de actuaciones para el 2026

martes 07 de julio de 2026 , 09:45h

La compañía de danza contemporánea Larumbe Danza cumple 30 años este año y anuncia sus nuevas fechas para el 2026. Sus espectáculos: Stage_ON The Road, Mover cenizas, Grounded gravity (LD2), La liebre, la tortuga & la influencer y El susurro del tiempo, recorrerán la geografía española.

Su proyecto más internacional Stage ON The Road, que explora las posibilidades de la realidad virtual y de las experiencias inmersivas aplicadas a la difusión de la danza y de las artes escénicas, ya tiene confirmada su visita a Japón e Italia.

Larumbe Danza es una compañía de danza contemporánea residente en Coslada que entiende la danza más allá de la creación escénica. Su actividad es la de una empresa cultural que difunde y apoya la danza y sus creadores, para su integración en la sociedad, como realidad cultural pujante y como herramienta participativa y educativa.

A cargo de sus directores, Juan de Torres y Daniela Merlo, Larumbe Danza se ha diferenciado por ser pionera en España en la creación interdisciplinar, colaborando con figuras reconocidas del arte contemporáneo, así como en la creación dancística para la infancia y la juventud. LARUMBE DANZA es pionera en España en la creación de espectáculos de danza hipermedia, fusionando nuevas tecnologías, como el 3D y el mapping, con las artes del movimiento.

Desde una mirada transversal, apostamos por promover la innovación e incorporación de recursos tecnológicos en la danza, la paridad de género, la sensibilización a través de temáticas sociales en la danza y la movilidad e intercambios entre artistas, así como su inclusión en redes de trabajo a nivel europeo, iberoamericano e internacional.

Con un estilo propio, impactante por su originalidad y teatralidad, Larumbe Danza se ha abierto camino en la mayoría de redes de teatros y festivales a nivel NACIONAL, tales como: Festival Internacional Madrid en Danza, Festival de Otoño de Madrid, Teatralia, Festival Danza Escena de Navarra, FETEN de Gijón, Festival Dansa Valencia, Palmadansa, entre otros.

A nivel INTERNACIONAL, se ha exhibido en más de 20 países de Europa, Asia, América y África, con el apoyo del INAEM, así como de la Fundación SGAE, la AECID, AC/E, el programa IBERESCENA y los diferentes Institutos Cervantes, Centros Culturales de España y Embajadas de España en el mundo.