Presentan en la Feria del Libro de Madrid antologías de cuentos y poesía taiwaneses contemporáneos

jueves 18 de junio de 2026 , 08:30h

Tras casi tres años de arduo trabajo, la serie LiFT (Literature from Taiwan) del Museo Nacional de la Literatura de Taiwán (NMTL) desembarca formalmente en el mundo hispanohablante. En colaboración con la prestigiosa editorial literaria española Visor Libros, este mes de junio se ha publicado oficialmente la Antología de cuentos taiwaneses contemporáneos y la Antología de la poesía taiwanesa contemporánea.

Con el objetivo de ampliar la visibilidad de las letras taiwanesas en el ámbito hispánico, y en el marco de la Feria del Libro de Madrid, el pasado 12 de junio se celebró la presentación oficial de ambas obras en el salón de actos de la Biblioteca Eugenio Trías, ubicada en el Parque de El Retiro.

El evento contó con la participación especial de las profesoras Luisa Shu-Ying Chang y Luisa Cheng-Fan Chen, quienes viajaron desde Taipéi a España. Entre las destacadas personalidades asistentes se encontraron el Embajador de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España, Lino Li-cheng Cheng; el fundador de Visor Libros, Jesús García Sánchez (Chus Visor); la profesora y vicedecana de la Facultad de Humanidades de IE University (campus de Segovia), Regina Llamas; y la exprofesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Begoña García Sierra. Las ponencias principales corrieron a cargo de los traductores Mario Santander Oliván, profesor ayudante del Departamento de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Complutense de Madrid, y Nerea García Cabello, traductora profesional.

Asimismo, asistieron distinguidos académicos de la Real Academia Española (RAE), entre ellos Juan Gil —quien a finales de mayo participó en el congreso sobre los 400 años del encuentro entre Taiwán y España organizado por la Universidad Nacional Tsing Hua— acompañado de su esposa Consuelo Varela, y Aurora Egido, académica bibliotecaria de la RAE. También se sumaron al evento Dámaso López, exvicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid; Consuelo Marcos Martínez, directora del Departamento de Estudios de Asia Oriental de la misma institución; Eduardo Euba, exdirector de la Cámara de Comercio de España en Taiwán; Corina Oproae, poeta rumana-española invitada al Festival de Poesía de Taipéi 2025; así como numerosos profesores de la Universidad Complutense y de la Universidad Autónoma de Madrid.

El NMTL señaló que este proyecto de publicación fue ejecutado por la Universidad Médica de Taipéi (TMU) durante el periodo en que Luisa Chang ejerció como vicerrectora por Comisiones de Servicio. Ambas antologías, de gran relevancia, fueron posibles gracias al esfuerzo conjunto del equipo administrativo de la TMU, así como al trabajo transnacional de la profesora Luisa Chang (coordinadora principal), la profesora Luisa Chen (co-coordinadora) y el profesor ayudante Mario Santander Oliván (coordinador adjunto), junto con Nina Ya-Hui Chang, Li Mei Liu Liu, Daniel García González y Nerea García Cabello. Este hito marca el debut de la serie LiFT en el mundo de habla hispana.

Dos antologías clave para entender la literatura de Taiwán

Ambas obras están organizadas de manera cronológica, ofreciendo una panorámica rica y diversa de la evolución literaria de la isla. Cabe destacar que su publicación coincide con el IV Centenario del encuentro histórico entre España y la Isla Hermosa (Taiwán, 1626–2026), lo que añade una profunda significación cultural a este lanzamiento.

Antología de cuentos taiwaneses contemporáneos

Contenido: Reúne 11 relatos cortos de 11 autores fundamentales de Taiwán.

Reúne 11 relatos cortos de 11 autores fundamentales de Taiwán. Temática: A través de una estructura cronológica que abarca más de 70 años, los textos exploran la experiencia colonial, el modernismo, el realismo, el deseo corporal y sexual y la identidad de género, reflejando la resiliencia y la inclusión de la sociedad taiwanesa.

Antología de la poesía taiwanesa contemporánea