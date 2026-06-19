Pal Arinsal y Grandvalira arrancan el verano con ciclismo y ocio familiar

viernes 19 de junio de 2026 , 10:15h

Las estaciones de Grandvalira Resorts da el pistoletazo de salida al verano con la apertura simultánea de buena parte de las actividades de Grandvalira y el inicio de temporada de Pal Arinsal, que coincidirá con la celebración del ANDBike Festival y de la prueba de la Copa Catalana de Descenso Trofeo Warriors 2.0 en La Massana. Con este arranque, Grandvalira Resorts despliega una oferta que combina nuevas experiencias familiares, ciclismo, naturaleza y gastronomía, y que se suma a la apertura de los accesos al Mirador Solar de Tristaina de Ordino Arcalís, operativos desde el pasado 6 de junio.

La temporada comienza marcada por el estreno de nuevas experiencias familiares y ciclistas, como el Big Jump Park de El Tarter, la pista Blavet del Bike Park de Pal Arinsal o la zona Green Gravity Descent del Bike World. La oferta se completará progresivamente durante las próximas semanas con la apertura del nuevo Laberinto de Soldeu, prevista para el mes de julio, la reapertura del refugio del lago de Pessons y la entrada en funcionamiento del Funicamp el 11 de julio, que incorporará otra de las grandes novedades del verano en Grandvalira: la nueva escultura de la Osa de Encamp, denominada Huellas alzadas.

Con estas incorporaciones, Grandvalira Resorts refuerza su posicionamiento como destino de montaña activo durante todo el año, con propuestas dirigidas a familias, aficionados al ciclismo y amantes de la naturaleza.

El Trofeo Warriors 2.0 y el Bike Festival inauguran la temporada en Pal Arinsal

El verano comienza en Pal Arinsal el 20 de junio con la reapertura del Bike Park y del Bike World. La estación de La Massana inaugura la temporada estival coincidiendo con el ANDBike Festival, promovido por el Comú de La Massana, y con la prueba de la Copa Catalana de Descenso Trofeo Warriors 2.0, que ya cuenta con más de 150 inscritos. El día 20 se celebrarán los entrenamientos y el domingo las dos mangas de competición, seguidas de la entrega de premios a los vencedores. Las inscripciones continúan abiertas en topcrono.net. Este domingo también tendrá lugar la Andorra MoraBanc Clàssica, con final en el Coll de la Botella y la participación de numerosos ciclistas de equipos profesionales del pelotón internacional.

Estos serán solo los primeros de los grandes eventos de un verano que continuará con la Andorra Epic y, especialmente, con la Copa del Mundo UCI de BTT, que del 9 al 12 de julio volverá a reunir en La Massana a los mejores riders del planeta.

Entre las novedades del Bike Park destaca la pista Blavet, un recorrido de nivel azul que amplía la oferta del prestigioso parque y sus más de 60 kilómetros de circuitos, así como la remodelación de la Commencal Inferior. También se incorporará al Bike World la nueva zona Green Gravity Descent, que conectará a partir del mes de julio la parte alta del Bike Park con la base de la estación y refuerza las opciones tanto para usuarios expertos como para público familiar y de iniciación.

Grandvalira amplía su oferta familiar y ciclista

El sábado también entrarán en funcionamiento algunas de las principales novedades del verano en Grandvalira. Es el caso del Big Jump Park de El Tarter, una gran zona hinchable al aire libre de más de 800 metros cuadrados pensada para niños, adolescentes y grupos de amigos, e impulsada por el Comú de Canillo. La oferta familiar se completará con la apertura del Mon(t) Magic Family Park de Canillo, que mantiene actividades emblemáticas como el Màgic Gliss, la tirolina, el tubbing, los hinchables y los recorridos de descubrimiento de la naturaleza, consolidándose como una de las principales propuestas familiares de los Pirineos.

También abrirá sus puertas el Golf Soldeu, el campo de 9 hoyos situado a mayor altitud de Europa, que este verano incorpora un nuevo green flotante en el lago de prácticas para añadir un componente lúdico y competitivo a la experiencia. En el mismo sector, el Wine & Meat Bar by Jean Leon volverá a convertirse en uno de los principales reclamos gastronómicos del verano gracias a su propuesta de carnes a la brasa, vinos seleccionados y una terraza con vistas privilegiadas.

La apuesta por el ciclismo continúa siendo uno de los grandes ejes de la oferta estival con la puesta en marcha de los 114 kilómetros de circuitos Grandvalira e-bike, la red más extensa de la historia del dominio. La temporada incorpora tres nuevos recorridos: el Cabirol Loop, un itinerario familiar con juegos interactivos de madera ubicado en el Pla d’Espiolets; el Molleres Loop, en el Forn de Canillo; y el nuevo Tamarro Flow Trail, una pista azul de cerca de seis kilómetros que conecta la zona de Llosada con la base de El Tarter, y que está prevista que esté operativa durante el mes de julio. Los itinerarios conectan los sectores de Canillo, Soldeu, El Tarter, Encamp y Grau Roig, reforzando el posicionamiento de Grandvalira como uno de los territorios e-bike de referencia de los Pirineos.

El restaurante del icónico refugio del lago de Pessons estará operativo a partir del 4 de julio tras las reformas realizadas en su terraza, mientras que el Funicamp comenzará a operar el 11 de julio, fecha en la que se activará el servicio de autobús 4x4 tanto en Grau Roig, para acceder a Pessons, como en Solanelles, para llegar hasta el Llac del Cubil. Ese mismo 11 de julio está prevista la inauguración de otra de las grandes novedades del verano: la escultura de la Osa denominada Huellas Alzadas, diseñada por Naiara Galdós e impulsada en colaboración con el Comú de Encamp. También durante el mes de julio se estrenará el nuevo laberinto situado en la plataforma de Soldeu, una propuesta promovida igualmente por el Comú de Canillo, que añadirá nuevas opciones de ocio para las familias de la parroquia.

Ordino Arcalís, naturaleza y panorámicas de altura

Por su parte, Ordino Arcalís mantiene operativos desde el pasado 6 de junio la telecabina de Tristaina y el telesilla de Creussans para acceder al Mirador Solar de Tristaina, uno de los grandes iconos turísticos del país. El dominio complementa la experiencia con excursiones guiadas de los Grandvalira Mountain Guides, la ruta circular de los lagos de Tristaina y las diferentes propuestas de restauración y alojamiento vinculadas al Parque Natural de Sorteny.