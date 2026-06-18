TAP Air Portugal conmemora 60 años de vuelos entre Portugal y Brasil

jueves 18 de junio de 2026 , 10:45h

Desde hace seis décadas, TAP Air Portugal conecta Portugal y Europa con Brasil. En 2026, la aerolínea celebra 60 años de una historia marcada por la expansión de la aviación internacional, el fortalecimiento de los lazos entre ambos países y unas operaciones que han consolidado al mercado brasileño como uno de los más importantes para TAP.

A lo largo de este periodo, la aerolínea ha ampliado sus operaciones en el país y cuenta actualmente con una de las mayores redes de conexiones entre ambos mercados. En 2026, TAP espera transportar 2,1 millones de pasajeros a través del Atlántico, lo que subraya la importancia del mercado brasileño.

“Brasil ha servido muy bien a la compañía durante los últimos 60 años y la servirá aún mejor durante los próximos 60”, afirma Luís Rodrigues, CEO de TAP Air Portugal. “El país tiene un enorme potencial de crecimiento y sigue siendo un mercado clave para TAP”.

Con las nuevas rutas a Curitiba y São Luís do Maranhão, TAP conecta ahora Portugal con 15 destinos en Brasil, ampliando las opciones de viaje tanto para turistas como para viajeros de negocios, así como para pasajeros que buscan conexiones internacionales, ya que TAP ofrece enlaces con decenas de destinos en Europa, África y Norteamérica.

Esta expansión refuerza la estrategia a largo plazo de la compañía en Brasil, acompañando el crecimiento del turismo y la demanda de conexiones directas entre Sudamérica y Europa. ‘Brasil es un actor clave y, probablemente, uno de los mayores activos de TAP en este momento’, señala Luís Rodrigues. ‘Creemos en el potencial del país y en las oportunidades que todavía existen para acercar aún más a brasileños y europeos’.

La relación entre TAP y Brasil ha crecido a lo largo de los años. Lisboa y Oporto se han convertido en importantes puertas de entrada a Europa para los pasajeros brasileños. De este modo, TAP también ha contribuido al desarrollo del turismo, los negocios y el intercambio cultural entre ambos países.

Para conmemorar esta ocasión tan especial, TAP reafirma su compromiso con el mercado brasileño y mira hacia los próximos capítulos de una colaboración forjada hace seis décadas, con el foco puesto en el crecimiento, las conexiones y las nuevas oportunidades entre Brasil y Europa.

Rio de Janeiro y TAP: una conexión histórica

TAP operó su primer vuelo directo en reactor entre Lisboa y Río de Janeiro el 17 de junio de 1966, con el Boeing 707 CS-TBA, bautizado como «Santa Cruz» en homenaje a la histórica travesía de Sacadura Cabral y Gago Coutinho, pilotado por el comandante Silva Soares. Exactamente 44 años antes de este vuelo, los aviadores portugueses llegaron a Río de Janeiro a bordo del hidroavión Santa Cruz, completando así la primera travesía aérea del Atlántico Sur.

El vuelo inaugural transportó a cerca de 80 pasajeros y marcó el inicio de los servicios regulares en reactor entre Portugal y Brasil, estableciendo un puente aéreo que se convertiría en un símbolo de la unión entre ambos países.

Antes de este primer vuelo comercial, en 1960 TAP operó el denominado «Vuelo de la Amistad», en colaboración con Panair. A partir de 1965, la aerolínea comenzó a operar la ruta con sus propios aviones, conectando Lisboa–Sal–Recife–Río de Janeiro. Sin embargo, fue en 1966 cuando TAP dio un paso decisivo al inaugurar el servicio directo y sin escalas entre Lisboa y Río de Janeiro.

Desde entonces, Río de Janeiro se ha convertido en un símbolo del vínculo entre Portugal y Brasil, recibiendo a millones de pasajeros que han cruzado los océanos en busca de cultura, negocios y reencuentros. TAP Air Portugal ha construido un puente duradero entre dos mundos y hoy, seis décadas después, celebra esta historia mirando al futuro y reafirmando su compromiso de seguir acercando Portugal, Brasil, Europa y el mundo.