TAP Air Portugal estrena sus nuevos kits de viaje en el vuelo de Portugal al Mundial 2026

viernes 19 de junio de 2026 , 10:30h

La compañía portuguesa TAP Air Portugal ha estrenado nuevos kits de viaje, que estarán disponibles en todos sus vuelos este verano. Los nuevos kits utilizan materiales más sostenibles e incorporan más productos y nuevas referencias de empresas portuguesas, como Pé de Meia y 8950 Cosmética, reforzando el compromiso de la aerolínea con la identidad y la hospitalidad lusas. Los kits están disponibles en dos colecciones, The Blaze y Mini Vigor, inspiradas en los colores nacionales portugueses.

Los nuevos kits ‘debutaron’ en el vuelo que llevó a la selección nacional de Portugal al Mundial de 2026, que se está celebrando en Estados Unidos, Canadá y México. La delegación de la selección nacional, liderada por su capitán Cristiano Ronaldo y el seleccionador español Roberto Martínez, partió el pasado 12 de junio con destino a West Palm Beach, a bordo del A330 CS-TUM, bautizado como Nuno Álvares Pereira y decorado con el lema “It’s Portugal Time”.

TAP Air Portugal, aerolínea oficial de la Selección de fútbol de Portugal

TAP es la aerolínea oficial de la selección nacional portuguesa, en virtud del acuerdo firmado con la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), vigente hasta 2030, año en el que Portugal copatrocinará el próximo Mundial junto con España y Marruecos.

La alianza estratégica entre ambas marcas se basa en una visión compartida de promoción internacional de Portugal, uniendo fútbol, turismo y transporte aéreo como motores de la proyección global del país. TAP acompañará a la selección nacional en sus desplazamientos internacionales, garantizando condiciones de excelencia que reflejan los más altos estándares de calidad, seguridad y confort.

Esta colaboración entre dos de los símbolos más representativos de la identidad portuguesa refuerza la estrategia de internacionalización de la FPF y consolida la posición de TAP como socio activo en la promoción del deporte, el turismo y la imagen de un Portugal moderno y competitivo a escala global.

“Es un gran orgullo transportar a la selección nacional al Mundial de 2026 y mantener esta colaboración con la FPF: dos marcas ganadoras que llevan Portugal por todo el mundo, que unen a los portugueses y que afrontan cada desafío con espíritu de victoria. En TAP, todos esperamos que la selección y los aficionados disfruten de un Mundial lleno de éxitos y alegrías”, afirma Luís Rodrigues, CEO de TAP Air Portugal.

Todo el equipo y la delegación viajaron a bordo del vuelo TP9035, en una operación cuidadosamente organizada por la Federación Portuguesa de Fútbol y TAP Air Portugal para que los jugadores llegaran a su destino final en las mejores condiciones para afrontar la competición. Desde las comidas hasta los auriculares de clase Business y las almohadas personalizadas, todo fue diseñado para ofrecer al equipo el máximo confort.