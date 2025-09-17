Las estaciones de Andorra consolidan su atractivo estival con más visitantes

miércoles 17 de septiembre de 2025 , 08:57h

Las estaciones de Andorra han cerrado una buena temporada de verano 2025 con cifras de afluencia ligeramente superiores a las de años anteriores. Las diferentes propuestas en Grandvalira, Pal Arinsal y Ordino Arcalís han reafirmado una temporada más su buen funcionamiento y siguen consolidando su oferta. Además, novedades como el Bike World y los nuevos circuitos de e-bike han sido muy bien recibidas por el público ciclista.

La mayoría de las propuestas de verano de Grandvalira Resorts dieron por finalizada la temporada este domingo, pero algunos espacios continuarán operativos durante las próximas semanas. En concreto, los accesos al Mirador Solar de Tristaina seguirán abiertos hasta el 2 de noviembre, el Bike Park de Pal Arinsal abrirá los fines de semana hasta el 12 de octubre y el Golf de Soldeu estará activo cada día hasta el 28 de septiembre.

El Mon(t) Magic y el Golf Soldeu, referencia para familias y golfistas

El Mon(t) Magic Family Park de Canillo ha mantenido cifras de afluencia muy similares a las del año pasado y ha cerrado otro verano positivo. La temporada en Canillo arrancó el 21 de junio y nuevamente ha sido una de las referencias para las familias que han venido a pasar la jornada y disfrutar de actividades como el tiro con arco, el tubbing, el kayak, así como de las propuestas estrella que son el icónico tobogán Màgic Gliss y la tirolina de más de medio kilómetro.

Por su parte, el Golf de Soldeu ha crecido un notable 20% este verano, en buena parte gracias a los múltiples torneos que se han celebrado y que han reunido a miles de golfistas a lo largo de la temporada. El campo de golf de Soldeu continuará abierto cada día entre las 10 h y las 18 h hasta el próximo 28 de septiembre, al igual que el restaurante Wine & Meat Bar by Jean Leon. De esta manera, los aficionados al golf todavía pueden exprimir los últimos días del campo de 9 hoyos más alto de Europa, que este año ha estrenado un nuevo minigolf en la terraza del mencionado restaurante.

Los circuitos e-bike continúan consolidándose y el Funicamp augmenta usuarios

En el tercer verano del proyecto Grandvalira E-Bike Trails y sus 105 km de circuitos para e-bike, la estación ha confirmado la consolidación del producto, muy bien valorado por los ciclistas. Además, este año se ha inaugurado la nueva Commencal Track Cyclone, una pista situada en el sector de Soldeu que cuenta con 450 metros de desnivel, y que se ha convertido rápidamente en una de las favoritas del dominio.

El Funicamp, una de las principales puertas de acceso a los circuitos e-bike, ha incrementado sus visitantes en un 11% este verano, alcanzando los 13.100 usuarios entre el 12 de julio y el 8 de septiembre. Las salidas 4x4 al Orri del Cubil, las excursiones para descubrir la vall dels Cortals y la pesca sin muerte en el lago del Cubil han sido los grandes atractivos de la zona, al igual que la nueva salida guiada a la vía ferrata de los Clots de l’Aspra en la estación intermedia con los Grandvalira Mountain Guides (GMG) y el restaurante Racó de Solanelles.

En Grau Roig, el Llac dels Pessons y su mítico restaurante se han convertido en parada obligatoria para los amantes del senderismo y de la gastronomía de alta montaña. La zona ha resultado nuevamente más accesible gracias al bus 4x4, y para los excursionistas, también se han reactivado las rutas, así como las salidas temáticas de los GMG, con experiencias guiadas en torno a los lagos, la fauna y la flora de alta montaña.

Gran recibimiento del Bike World de Pal Arinsal

Pal Arinsal ha contado este verano con una importante novedad: el nuevo Bike World, el área temática de la bicicleta para todas las edades y niveles que redefine la experiencia sobre dos ruedas con diferentes zonas que refuerzan la vocación de formación, diversión e inclusión. La novedad ha tenido una muy buena acogida y ha cubierto un sector de servicios y actividades nuevas únicas en el país, por lo que tendrá continuidad en los próximos veranos para fomentar el aprendizaje de la bicicleta entre grandes y pequeños.

Paralelamente, la afluencia al prestigioso Bike Park de Pal Arinsal ha crecido un 9% hasta el 14 de septiembre, sin contar a los asistentes a la Copa del Mundo UCI de BTT que tuvo lugar entre el 9 y el 13 de julio, y que reunió a los mejores riders de BTT del planeta para la gran cita del verano en la estación, junto con la llegada de la sexta etapa de la Vuelta a España y la MoraBanc Clàssica. El Bike Park de Pal Arinsal continuará activo los fines de semana hasta el 12 de octubre de 9:30 h a 17 h.

El Mirador Solar de Tristaina: atractivo estrella

Ordino Arcalís ha logrado un nuevo verano con éxito de afluencia gracias a los cerca de 59.000 visitantes hasta el 14 de septiembre, manteniéndose así en cifras similares a las de años anteriores. De hecho, desde la inauguración del Mirador Solar de Tristaina en 2021, la estación ha recibido a más de 400.000 personas, reafirmándose nuevamente como un referente turístico de Andorra durante los meses de verano.

La experiencia veraniega de Ordino Arcalís se ha completado con la propuesta gastronómica de la Borda la Coma, que ha ofrecido su cocina de alta montaña y arroces; la terraza Kokoi, en la base de la estación; y la del Refugio de Sorteny, con platos más tradicionales de cocina andorrana, donde también se ha podido pernoctar.

Los accesos al Mirador Solar de Tristaina y a la Borda la Coma permanecerán abiertos hasta el 2 de noviembre.