OPPO presentará el próximo 25 de junio la serie Reno16 en España

viernes 19 de junio de 2026 , 08:30h

“Your Pro Trendy Camera”

OPPO ha anunciado que presentará en España la serie Reno16 el próximo 25 de junio.

El grupo femenino de K-POP BABYMONSTER, reconocido internacionalmente, es el nuevo embajador de Reno16.

Con este lanzamiento se refuerza el compromiso de la compañía por el mercado español.

La nueva serie Reno16 se posiciona como “Your Pro Trendy Camera” y está compuesta por 4 modelos diferentes: Reno16 Pro, Reno16 y Reno16 F/FS, destacando su diseño 3D Pop Planet y la función AI Remix Collage.

En cuanto al Reno16 Pro destacará por sus cámaras de nivel flagship, con una cámara principal de 200 MP, consolidando la propuesta de OPPO como referente en fotografía creativa de alto nivel.

Diseñada para una nueva generación de usuarios que valoran la creatividad y la autoexpresión, la serie Reno16 combina el lenguaje de diseño característico de OPPO con experiencias creativas y de imagen impulsadas por IA. Esta próxima serie presenta el nuevo diseño 3D de Pop Planet, con una estética audaz y distintiva inspirada en elementos visuales cósmicos y en la idea de cada individuo como un vibrante "pequeño planeta".

Además, incorpora una cámara de nivel flagship y la nueva función AI Remix Collage, que lleva la fotografía creativa a una nueva dimensión. Con ese mismo objetivo OPPO ha anunciado que lanzará el OPPO Bubble, un dispositivo magnético diseñado para ampliar la expresión creativa más allá del propio smartphone, permitiendo a los usuarios aprovechar mejor la cámara trasera del dispositivo mediante funciones como el visor remoto y el control del obturador.

Junto al lanzamiento, OPPO también ha anunciado al grupo femenino de K-POP BABYMONSTER, reconocido internacionalmente, como el nuevo embajador de Reno16. Reconocidas por su espíritu vibrante y su conexión con el público más joven, BABYMONSTER encarna el espíritu de creatividad, confianza y autoexpresión que define la serie Reno.

"A medida que Reno sigue evolucionando, nos enfocamos en crear smartphones que combinan una tecnología potente con la individualidad y la expresión creativa", comentó Ling LIU, CMO internacional de OPPO. "La serie Reno16 refleja esta visión a través de su distintivo lenguaje de diseño y de nuevas experiencias creativas impulsadas por IA. También nos entusiasma dar la bienvenida al grupo BABYMONSTER como el nuevo embajador de Reno mientras comenzamos el siguiente capítulo del viaje global de Reno.”