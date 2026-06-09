Singapore Airlines estrena la ruta Madrid-Singapur con tarifas especiales de lanzamiento

martes 09 de junio de 2026 , 10:00h

Tras anunciar su nueva ruta, Singapore Airlines (SIA) pone a la venta los primeros billetes para su vuelo Madrid - Singapur vía Barcelona, conectando de esta manera la capital española con el sudeste asiático y Australia. Tras la implementación de esta nueva ruta, se inicia una conexión clave para el turismo y los negocios entre España y Singapur, así como todos los destinos con los que conecta la aerolínea.

Los billetes, que salen hoy a su venta, no solo permiten volar a Singapur, sino que también ofrecen acceso, a través de su hub, a la amplia red de destinos de Singapore Airlines en mercados estratégicos del Sudeste Asiático como Indonesia, Filipinas, Tailandia, Malasia, Vietnam, Birmania y Camboya, del Sudoeste del Pacífico como Australia y Nueva Zelanda así como del norte de Asia, como Japón, Seúl, Taiwán y China.

Para celebrar el lanzamiento de la ruta, Singapore Airlines pone en marcha una campaña 20 días de tarifas promocionales hacia una amplia selección de destinos como Singapur, Bangkok y Phuket, en Tailandia; Bali y Yakarta, en Indonesia; Manila, en Filipinas; Kuala Lumpur y Penang, en Malasia; Hanoi y Saigón, en Vietnam o Sídney, Melbourne, Perth i Brisbane, en Australia.

Las tarifas especiales son válidas para vuelos entre el 27 de octubre hasta el 18 de marzo de 2027 con precios desde 710 euros en Clase Turista, 2.044 euros en Clase Turista Premium y 3.304 euros en Clase Business.

Las tarifas promocionales se podrán adquirir hasta el 28 de junio en la página web oficial de la aerolínea, así como a través de las agencias de viajes registradas en el canal NDC.

Las ofertas también se extienden, aunque con algunas diferencias, a los vuelos desde Barcelona durante el mismo periodo. A partir del 27 de octubre, la compañía operará cinco frecuencias semanales directas entre Barcelona y Singapur.

El regreso de Singapur Airlines a Madrid

Tras más de 20 años sin conexión directa, Singapore Airlines anunció el pasado 8 de mayo su regreso a la capital española, con cinco vuelos semanales desde Madrid hacia Singapur vía Barcelona.

El primer vuelo de la nueva conexión, SQ388, partirá desde Singapur a las 23:30 horas (hora local) del 26 de octubre de 2026, para llegar a Barcelona a las 06:40 horas (hora local) del 27 de octubre de 2026, salir de Barcelona a las 07:40 horas (hora local) y llegar a Madrid a las 08:50 horas (hora local) del mismo día.

El vuelo de regreso, SQ387, está programado para salir de Madrid a las 10:00 horas (hora local) el 27 de octubre de 2026, llegar a Barcelona a las 11:15 horas (hora local), salir de Barcelona a las 12:35 horas (hora local) el mismo día y llegar a Singapur a las 08:25 horas (hora local) del día siguiente.

SIA operará la variante de largo alcance del Airbus A350-900, con 253 asientos (42 en Clase Business, 24 en Turista Premium y 187 en Clase Turista), en la ruta Singapur–Barcelona–Madrid.

Este nuevo destino forma parte de un aumento progresivo de las frecuencias de vuelos entre grandes ciudades europeas para satisfacer la demanda de pasajeros en estas rutas y mejorar la conectividad con el hub de Singapur.