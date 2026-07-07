NO SE ESTÁ TAN MAL. Efecto Pasillo viralizan su nuevo single antes del lanzamiento oficial

martes 07 de julio de 2026 , 09:00h

“NO SE ESTÁ TAN MAL” HA CONSEGUIDO POPULARIZAR EN TIK TOK LOS AVANCES DEL TEMA PUBLICADOS POR EL GRUPO

Ya está disponible en todas las plataformas digitales “NO SE ESTÁ TAN MAL”, el nuevo single de EFECTO PASILLO y el segundo tema del que será el próximo EP del grupo. Tras el éxito del anterior tema junto a los internacionales Benja Torres y Tote, llega este tema al más puro estilo de los canarios para reivindicar un género que llevan casi dos décadas abanderando.

Con "No se está tan mal", Efecto Pasillo vuelve a conectar con la esencia que ha convertido a la banda en una de las más queridas y reconocibles del pop español.

Una canción luminosa, optimista y contagiosa que invita a relativizar, disfrutar del presente y celebrar las pequeñas cosas que realmente importan. Con melodías inmediatas y un estribillo de los que se quedan desde la primera escucha, el grupo recupera ese ADN capaz de transformar canciones en auténticas bandas sonoras generacionales.

En la antesala de su 20 aniversario en 2027, "No se está tan mal" se presenta como el primer gran guiño a una trayectoria marcada por himnos que han acompañado a millones de personas.

Un tema fresco, cercano y con vocación de perdurar, preparado para crecer en radio, plataformas y, sobre todo, en directo.