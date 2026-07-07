El Festival de Teatro de Mérida contará con una producción portuguesa

martes 07 de julio de 2026 , 08:45h

El Museo del Teatro Romano de Lisboa acogió la presentación de la programación de la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, el más antiguo de los que se celebran en España.

De esta manera, Jesús Cimarro, director del Festival, ha presentado la nueva edición en presencia del Presidente de EGEAC, Pedro Moreira, el secretario general de cultura, José Luis Gil Soto y la coordinadora del Museo del Teatro Romano de Lisboa, Lidia Fernandes, junto a autoridades portuguesas y nacionales, como Elisabeth Martín, diputada delegada de Turismo y Juventud de la Diputación de Cáceres o Pilar Amor, delegada de Patrimonio y Museos del Ayuntamiento de Mérida.

Durante el acto, el director del Festival, Jesús Cimarro, ha destacado la importancia de mantener la proyección internacional del certamen y de seguir estrechando la colaboración con Portugal, un país con el que Extremadura comparte una profunda herencia histórica y cultural.

En este sentido, ha subrayado que iniciativas como esta presentación "contribuyen a consolidar un espacio común de intercambio artístico y cultural, fortaleciendo los vínculos entre ambos territorios a través del teatro clásico". Asimismo, ha puesto en valor el carácter único del Festival de Mérida, que cada verano convierte el Teatro Romano en un punto de encuentro para grandes producciones nacionales e internacionales, acercando al público los grandes textos grecolatinos desde una mirada contemporánea y reuniendo a algunas de las figuras más destacadas de las artes escénicas.

La presentación en Lisboa vuelve a poner de manifiesto la vocación internacional del Festival de Mérida y su apuesta por estrechar la colaboración con instituciones culturales portuguesas, consolidando una relación que en los últimos años se ha traducido en coproducciones, intercambios artísticos y una creciente presencia de compañías lusas dentro de la programación del certamen. En esta edición, Portugal volverá a formar parte del Festival de Teatro Clásico de Mérida gracias a la producción portuguesa A Paz, a cargo de Leirena Teatro que podrá disfrutarse en el Teatro María Luisa el próximo 25 de julio.