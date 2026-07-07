martes 07 de julio de 2026 , 09:15h

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta Brújula Museo Fácil, el nuevo recurso creado por el Área de Educación del museo dentro de su programa de accesibilidad de carácter participativo Museo Fácil, que cuenta con el apoyo de la Fundación Iberdrola España y busca facilitar el derecho a la participación cultural gracias a la creación de contenidos accesibles para todos.

Ante la alta demanda de visitas del programa Hecho a medida que no pueden ser atendidas presencialmente por los educadores del museo, se abre una nueva línea de acción denominada «Hecho a medida, hazlo tú mismo», que facilita las visitas autónomas de entidades y colectivos de los ámbitos sociocomunitarios y sanitarios a través de una serie de materiales didácticos, entre los que se encuentra Brújula Museo Fácil.

Se trata de una caja con diez cuadernillos que contienen diferentes propuestas temáticas de recorrido y actividades para realizar durante y después de la visita. Para facilitar la preparación y adaptación previa de la experiencia, estas herramientas y sus orientaciones de uso están disponibles en la web de EducaThyssen. De igual forma, los profesionales interesados pueden solicitar, previa inscripción, el préstamo físico de estos cuadernos para utilizarlos durante su visita en el museo.

El desarrollo de Brújula Museo Fácil ha sido posible gracias a un equipo de voluntarios y colaboradores y especialistas como los expertos de AMÁS Fácil, que han participado en la redacción y validación de los materiales en Lectura Fácil, o los del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat), que ha prestado asesoramiento técnico en materia de accesibilidad.