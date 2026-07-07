martes 07 de julio de 2026 , 08:30h

Enclave de Agua celebra su 19ª edición en Soria, consolidándose como uno de los principales festivales del mes de julio.

Un festival, completamente gratuito, que une los ritmos de blues, soul, funk, rock y afrobeat con la naturaleza y el río Duero, ofreciendo una experiencia musical y cultural que transforma a Soria en la ciudad por excelencia de la música afroamericana en España.

La unión entre Soria y la música de raíz vuelve a cobrar vida. La nueva edición de Enclave de Agua continúa con su apuesta por la excelencia musical, consolidando un formato único en el país.

El festival no solo defiende su condición de oasis para los amantes de la música y el disfrute del entorno familiar, sino que expande su energía más allá del escenario principal, inundando los rincones de la ciudad desde la mañana, con los conciertos vermú, hasta la madrugada con las sesiones de Dj´s.

Jueves: Elegancia patria y fusiones de estilos

El plato fuerte del jueves son los españoles Morgan, una de las bandas más respetadas y orgánicas del panorama nacional, cuyo directo es sinónimo de solvencia melódica y magnetismo soul. La temperatura subirá con el directo de Love & Fyah Project, un combo de alta tensión vocal liderado por las imponentes voces de Alana Sinkey y Belén Natalí.

La energía callejera y los vientos poderosos llegarán de la mano de Hip Horns Brass Collective, acompañados por la veterana banda de Enclave Jam Band y el groove contemporáneo de Funk GPT.

Completando este arranque gourmet, podremos disfrutar del virtuosismo de Trío Bravo, la elegancia de Samuel Martínez Group feat. Teresa Jiménez y el broche de oro en la pista de baile con la sesión a los platos de Ollie Intruso.

Viernes: Un viaje transatlántico del funk de Glasgow al afrobeat de Londres

El viernes 24 de julio tendremos como grupo principal a la formación escocesa que está revolucionando el funk moderno con arreglos de metal salvajes y un directo demoledor, Tom McGuire & The Brassholes, La dosis de baile afrobeat nos la dará London Afrobeat Collective, herederos directos del legado de Fela Kuti.

Contaremos con soul clásico de Shirley Davis & The Silverbacks, toda una institución en la escena afroeuropea. Junto a ellos, el talento emergente nacional estará brillantemente representado por el elegante neo-soul de Wasabi Cru y una nueva entrega de la Enclave Jam Band. El cartel del viernes se completa con Siete Pulgadas & Rolita, la energía de Stereo Madness, y el descaro rítmico de Zangolotinos New Experience, dejando la madrugada en manos de la esperada sesión de

Gudlak & Txikito.

Sábado: Realeza internacional y la distorsión de la guitarra eléctrica

El sábado 25 de julio el festival alcanzará su punto cumbre con una estrella internacional indiscutible: Judith Hill. La que fuera corista de Michael Jackson, Prince y Josh Groba, llega a Soria para dar una lección magistral de funk, rock y soul con una presencia escénica arrolladora. El contrapunto instrumental lo pondrá el carismático saxofonista Dani Nel·lo, maestro del rhythm & blues patrio.

El festival también explorará las vertientes del afrobeat tradicional con el funk, el jazz, el rock y los ritmos latinos de la mano de Lion Family Band, y por último el potente trío de rhythm & blues con sede en belgica Doghouse Sam & His Magnatones, nos traerán su blues pantanoso con corazón, honestidad y entrega total sobre el escenario.

Completan la jornada de clausura el gran compositor madrileño Juan Zelada, el armonicista estadounidense Greg Izor, la maestría de César Crespo & The Deluxers, el fuego patrio de Koko Blues y la contundencia de The Criminals. La despedida final de esta fiesta de las músicas de raíz quedará firmada por el DJ set de Djimba.

Actividades paralelas

Además de los conciertos principales, el festival desplegará una programación paralela muy amplia, con unos 30 grupos y alrededor de 30 actividades en total. El programa incluye 9 conciertos en el escenario principal, 6 conciertos en La Pradera y 10 conciertos en los Vermús, además de DJs y otras propuestas complementarias.