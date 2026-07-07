Las troyanas viaja a Chipre

martes 07 de julio de 2026 , 10:15h

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida continúa ampliando su proyección internacional con la presencia de Las troyanas en el Festival de Teatro Griego Antiguo de Chipre, donde la producción ha inaugurado la programación.

La participación del montaje en este prestigioso certamen internacional supone un nuevo paso en la estrategia del Festival de Mérida para difundir sus producciones más allá de nuestras fronteras y consolidar su papel como referente internacional de la creación escénica inspirada en el legado clásico.

Tras su estreno en el Teatro Romano de Mérida dentro de la pasada edición del Festival y después de su reciente paso por el Teatro La Latina de Madrid, Las troyanas inicia ahora su recorrido internacional con dos representaciones en Chipre, uno de los países con mayor tradición vinculada al teatro clásico. El montaje es una coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Producciones Come y Calla.

Dirigida por Carlota Ferrer, quien firma también la adaptación junto a Isabel Ordaz, la obra está protagonizada por Isabel Ordaz, Mina El Hammani y Cristóbal Suárez, junto a Carlos Beluga, María Vázquez, Selam Ortega y Ana Erdozain. La propuesta revisita la tragedia de Eurípides desde una mirada contemporánea para convertir la voz de las mujeres de Troya en una reflexión sobre las consecuencias de la guerra, el sufrimiento de las víctimas y la deshumanización provocada por los conflictos.

La obra sitúa la acción tras la caída de Troya, cuando Hécuba y el resto de las mujeres troyanas esperan conocer el destino que les impondrán los vencedores. A partir del texto clásico, el espectáculo establece un paralelismo con los conflictos contemporáneos y reivindica la memoria de quienes sufren las consecuencias de la violencia, ofreciendo una lectura profundamente actual de uno de los grandes textos del teatro universal.

La presencia de Las troyanas en el Festival de Teatro Griego Antiguo de Chipre refuerza la vocación internacional del Festival de Mérida y su compromiso por impulsar la circulación de sus producciones en otros escenarios y festivales de referencia. Esta proyección exterior contribuye a difundir el patrimonio teatral clásico desde Mérida y a consolidar el prestigio del certamen extremeño como uno de los principales festivales especializados en teatro grecolatino.