Batuta de oro para el director taiwanés Chen Yu-chia

martes 07 de julio de 2026 , 08:15h

El director de orquesta taiwanés Chen Yu-chia obtuvo la medalla de oro en la ronda final del Quinto Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de Música China, celebrado el pasado 28 de junio en la Sala de Conciertos del Centro Cultural de Hong Kong. El certamen, organizado por la Orquesta China de Hong Kong en colaboración con la Orquesta China de Wuxi, es considerado uno de los encuentros más prestigiosos para jóvenes directores especializados en música tradicional china.

Taiwán protagonizó una actuación sobresaliente al ocupar los tres primeros puestos del concurso. Además de la victoria de Chen Yu-chia, la medalla de plata y la de bronce también fueron obtenidas por directores taiwaneses, confirmando el alto nivel de formación y la creciente proyección internacional de los músicos de la isla en el ámbito de la dirección de orquestas de música china.

Desde su creación en 2011, este concurso se ha consolidado como una plataforma internacional para descubrir y promover nuevos talentos en la dirección de orquestas de música china. Los ganadores suelen recibir invitaciones para colaborar con importantes orquestas especializadas de Asia, lo que convierte al certamen en un importante impulso para el desarrollo de sus carreras profesionales.