Hotels CMC: jardines y terrazas donde disfrutar del buen tiempo

martes 09 de junio de 2026 , 09:45h

Con la llegada del buen tiempo, cambia también la manera de viajar. Los desayunos se alargan en la terraza, las comidas se disfrutan al aire libre, las tardes invitan a descansar junto a la piscina y los jardines que dejan de ser un complemento para convertirse en parte esencial de la experiencia.

En este contexto, Hotels CMC reúne tres propuestas en Cataluña que permiten vivir la primavera y el verano desde alojamientos conectados con el entorno y con la personalidad de cada destino. En Alella, Arrey Alella by Hotels CMC propone una escapada mediterránea entre jardines, viñedos y gastronomía de temporada; en Pals, Mas Salvi by Hotels CMC invita a descubrir el Baix Empordà desde la calma de una masía histórica rodeada de naturaleza; y, en Girona, Best Western Premier CMC Girona ofrece una estancia urbana cómoda y completa para disfrutar de la ciudad a pie, entre cultura, patrimonio y paseos al aire libre.

Tres hoteles con identidades distintas, pero unidos por una misma forma de entender la estancia: espacios que acompañan el viaje, invitan a bajar el ritmo y permiten disfrutar de la temporada desde dentro y fuera del hotel.

Arrey Alella by Hotels CMC: Mediterráneo, jardines y tradición vinícola

A pocos minutos de Barcelona, Alella conserva una identidad profundamente ligada al Mediterráneo y a la cultura del vino. Sus viñedos, la cercanía al mar y el ambiente tranquilo del municipio convierten este rincón del Maresme en una opción especialmente atractiva para quienes buscan una escapada cercana, gastronómica y fácil de disfrutar durante los meses más cálidos.

En este entorno se encuentra Arrey Alella by Hotels CMC, ubicado en una casa con historia vinculada a la vida del municipio y reconvertida en un hotel de estilo mediterráneo. Sus jardines, su terraza y su piscina permiten vivir el paisaje de Alella desde el propio alojamiento, convirtiendo los espacios exteriores en parte natural de la estancia.

La experiencia se completa con el Restaurante Can Balcells, donde la cocina mediterránea y el producto de temporada acercan al viajero al carácter gastronómico del destino. Así, Arrey Alella combina descanso, tradición vinícola y sabor mediterráneo en una propuesta especialmente pensada para quienes quieren desconectar sin alejarse demasiado de Barcelona.

Mas Salvi by Hotels CMC: la calma de una masía histórica en pleno Baix Empordà

En Pals, el paisaje habla de tierra, tradición y producto local. Campos de arroz, caminos rurales, pueblos medievales y pequeños productores forman parte de un territorio que permite descubrir una Costa Brava más pausada, auténtica y conectada con su entorno.

Mas Salvi by Hotels CMC recoge esa esencia desde una masía del siglo XVII situada en plena naturaleza. Rodeado de amplios espacios verdes, jardines y piscina exterior, el hotel se presenta como un refugio desde el que vivir el Empordà con calma, disfrutando tanto del destino como del propio alojamiento.

Su ubicación permite completar la escapada con visitas a localidades cercanas como Pals, Peratallada, Monells o La Bisbal d’Empordà, donde el patrimonio, la artesanía y la gastronomía de proximidad enriquecen la experiencia. En Mas Salvi, la estancia prolonga esa sensación de autenticidad que define al Baix Empordà: un viaje para disfrutar sin prisa, entre naturaleza, historia y paisaje.

Best Western Premier CMC Girona: una escapada urbana para recorrer la ciudad al aire libre

Girona despliega buena parte de su encanto durante la primavera y el verano. Sus calles empedradas, las fachadas de colores junto al río Onyar, las escaleras de la Catedral, las murallas y las plazas del Barri Vell invitan a descubrir la ciudad a pie y a disfrutar de una escapada urbana con identidad propia.

Best Western Premier CMC Girona acompaña esta experiencia con una estancia cómoda y completa, pensada para combinar la visita a la ciudad con momentos de descanso dentro del hotel. Sus habitaciones equipadas, el restaurante de cocina mediterránea, el bar y la zona wellness con gimnasio, sauna e hidromasaje permiten al viajero disfrutar de Girona también desde el alojamiento.

Además, la ubicación de la ciudad permite alargar la escapada hacia otros puntos de la provincia, desde la Costa Brava hasta los pueblos del interior, convirtiendo el hotel en una base práctica para quienes buscan combinar cultura, patrimonio, gastronomía y territorio.

Tres formas de celebrar la temporada al aire libre

Con estas tres propuestas, Hotels CMC invita a vivir la primavera y el verano en Cataluña desde alojamientos que dialogan con el destino y enriquecen la experiencia del viajero. Alella aporta el paisaje mediterráneo y la tradición vinícola; Pals, la naturaleza y la autenticidad del Baix Empordà; y Girona, una escapada urbana marcada por la cultura, los paseos y el patrimonio.

Tres maneras diferentes de celebrar el buen tiempo, con jardines, terrazas, espacios exteriores y entornos que convierten cada estancia en una forma de descubrir Cataluña desde la calma, el paisaje y el placer de vivir al aire libre.