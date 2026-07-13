Iberia amplía su red en Italia con Salerno y alcanza los 12 destinos

lunes 13 de julio de 2026 , 08:15h

Iberia incorporará Salerno a su red de destinos con una operación especial durante el mes de noviembre que ofrecerá cerca de 10.800 plazas entre Madrid y la ciudad italiana. La ruta será operada con aviones Airbus A320 y refuerza la presencia de la compañía en Italia, el país en el que Iberia cuenta con la red más amplia de destinos.

Con esta incorporación, Iberia alcanza los 12 destinos en Italia. Durante todo el año, la aerolínea conecta Madrid con Bolonia, Florencia, Milán (Linate y Malpensa), Nápoles, Roma, Turín y Venecia, una oferta que durante la temporada de verano se completa con los vuelos a Cagliari, Catania, Olbia y Palermo. Roma, con hasta siete vuelos diarios por sentido; Milán, con hasta ocho vuelos diarios entre Linate y Malpensa en los meses de mayor actividad; y Venecia, con hasta tres vuelos diarios, son los destinos italianos a los que Iberia ofrece un mayor número de frecuencias.

En conjunto, Iberia ofrecerá durante 2026 más de 2,85 millones de plazas entre España e Italia, un 1,8 % más que en 2025, cuando la compañía puso a la venta 2,80 millones de asientos. Italia se consolida así como uno de los principales mercados europeos para Iberia.

"Italia es un mercado estratégico para Iberia y continúa siendo uno de los pilares de nuestra red europea. La incorporación de Salerno nos permite ampliar nuestra oferta en un mercado en el que contamos con una sólida presencia y seguir ofreciendo más opciones de viaje a nuestros clientes. Además, gracias a nuestro hub de Madrid, los clientes pueden acceder desde Italia a nuestra red de largo radio en América Latina y Norteamérica", explica Víctor Moneo, director de Ventas Globales de Iberia.

Madrid, un hub entre Europa y América

A través de su hub de Madrid, Iberia conecta los 12 destinos de su red en Italia con la mayor red de destinos en América Latina operada por una aerolínea europea, además de su operación con Norteamérica. La combinación de múltiples frecuencias entre Italia y Madrid y la elevada oferta de vuelos de largo radio de la compañía, con varias operaciones diarias a destinos como Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México o Nueva York, ofrece un amplio abanico de opciones de conexión entre Europa y América.

Esta operación se enmarca en el Plan de Vuelo 2030, la hoja de ruta con la que Iberia continúa reforzando su red y la conectividad a través de su hub de Madrid. Gracias a una inversión de 6.000 millones de euros, la compañía seguirá ampliando su red de destinos, modernizando y aumentando su flota y mejorando la experiencia de cliente durante los próximos años.