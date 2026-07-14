Las palmeras, novela de terror con vampiros, espiritismo, viajes astrales, coronavirus y la ruta del bakalao

martes 14 de julio de 2026 , 09:00h

El periodista Félix Calvo (Guadalajara, 1983), debuta en la novela con Las palmeras, una historia de terror y aventuras que combina, a lo largo de sus 340 páginas, vampiros, fantasmas, viajes astrales, la pandemia del coronavirus, la ruta del bakalao y hasta el conocido caso Alcàssser. Estos elementos, junto con un estilo trepidante y ligero que atrapa al lector desde la primera página, ha convertido a Las palmeras en el libro más vendido en la categoría de Ficción de Vampiros de Amazon, donde ya se encuentra a la venta tanto en edición impresa como en formato Kindle, e incluido en la suscripción Kindle Unlimited.

“Las Palmeras es, sobre todo, el libro que me apetecía leer como aficionado al terror: una aventura ágil, veraniega y sobrenatural, capaz de devolverme al lado más oscuro, inquietante y menos romántico de mis monstruos favoritos” explica Félix Calvo. “El vampiro de las leyendas, el no-muerto que vuelve de la tumba con tierra húmeda entre las uñas”.

Durante el verano de 1992, un grupo de chavales que se encuentran de vacaciones en Cullera comienzan a investigar una serie de extrañas desapariciones de chicas de la zona donde, junto con la ayuda de un cura con problemas de alcoholismo, acabarán descubriendo el plan de un vampiro legendario para establecerse discretamente en la Comunidad Valenciana. A su vez, dos amigas de la infancia de Guadalajara vuelven a retomar el contacto durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, cuando una de ellas sospecha que su vecino podría ser un asesino en serie, pues hace salidas injustificadas con su furgoneta en plena noche y se oyen ruidos sospechosos desde su casa.

Ambas tramas acaban confluyendo de forma inevitable, en una novela que también es un canto a la nostalgia de esos veranos de principios de los 90 donde surgían pandillas de amigos que duraban un mes, de interminables días en la playa, de puestos de helados de infinitas formas y sabores, de cine de verano, de tiendas de revistas y tebeos y de los primeros amores, sean o no correspondidos. Una época en la que la España democrática sacaba músculo con los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo 92 de Sevilla y la llegada de la alta velocidad ferroviaria, pero también marcada por la corrupción política, el desenfreno inmobiliario, y crímenes que sacudieron al país como el de las niñas de Alcàsser.

A su vez, también es un retrato de la sociedad actual, alienada por la desinformación de las redes sociales, la polarización política y el pánico colectivo, que encontró su apogeo en 2020 durante la pandemia de coronavirus, “un periodo extraño, casi de ciencia ficción, dominado por el miedo, la desconfianza y una conversación pública cada vez más crispada” según el autor. “Quería que esa atmósfera formara parte de la historia, porque los verdaderos monstruos no siempre tienen colmillos: a veces salen de nosotros. De eso se alimentan también los vampiros de Las Palmeras”.

Pero, ante todo, Las palmeras es una novela de puro entretenimiento sin pretensiones, que bebe de la nostalgia intergeneracional de clásicos modernos del género como IT y El misterio de Salem’s Lot, ambas de Stephen King; de la trilogía La calle del terror de R.L. Stine, recientemente adaptada por Netflix, y de éxitos cinematográficos ochenteros protagonizados por adolescentes como Jóvenes ocultos y Una pandilla alucinante.