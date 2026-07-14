El polo técnico de Helly Hansen para un verano más cómodo y protegido

martes 14 de julio de 2026 , 09:30h

Ligero, transpirable y pensado para soportar las jornadas más soleadas, el nuevo HP Salina Polo de Helly Hansen combina tecnología, confort y sostenibilidad en una prenda diseñada para quienes viven el verano en contacto con el mar. Su tejido de secado rápido, la protección solar FPU 50+ y el uso de materiales reciclados lo convierten en un aliado imprescindible tanto para la navegación como para cualquier actividad al aire libre.

Cuando las temperaturas suben y el sol se convierte en protagonista, elegir la ropa adecuada marca la diferencia. Con esta premisa, Helly Hansen presenta el HP Salina Polo, una prenda que actualiza el clásico polo de verano con prestaciones técnicas pensadas para ofrecer el máximo confort durante las jornadas de navegación y las actividades junto al agua.

Fabricado con un tejido ligero y de secado rápido, este polo incorpora protección solar FPU 50+, una característica especialmente útil para quienes pasan largas horas expuestos al sol, ya sea navegando, practicando deportes náuticos o disfrutando del litoral. Su capacidad para evacuar la humedad favorece una agradable sensación de frescura incluso en los días más calurosos.

Además del rendimiento técnico, la firma noruega refuerza su compromiso con la sostenibilidad mediante la utilización de materiales reciclados, demostrando que la innovación y el respeto por el medio ambiente pueden ir de la mano sin renunciar a la funcionalidad ni al diseño.

Su estética limpia y versátil permite llevarlo más allá del ámbito deportivo, convirtiéndolo en una opción ideal para un estilo de vida activo durante el verano. Desde una travesía en velero hasta un paseo por el puerto o una comida frente al mar, el HP Salina Polo combina comodidad, protección y un diseño atemporal que se adapta a cualquier ocasión.

Con esta propuesta, Helly Hansen vuelve a trasladar al vestuario cotidiano la experiencia acumulada durante décadas desarrollando equipamiento técnico para profesionales y amantes de la navegación, ofreciendo una prenda preparada para disfrutar del verano con la máxima comodidad, protección y libertad de movimiento.