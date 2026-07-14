Lima acogerá por primera vez los The World’s 50 Best Restaurants

martes 14 de julio de 2026 , 08:45h

Perú hará historia en el ámbito gastronómico en noviembre de 2026, cuando Lima acoja por primera vez la gala de «The World's 50 Best Restaurants». Será también la primera vez que esta prestigiosa ceremonia de entrega de premios se celebre en Sudamérica, reuniendo a la comunidad gastronómica mundial en una de las capitales culinarias más emocionantes del mundo.

El anuncio llega en un momento decisivo para la gastronomía peruana. En 2025, Maido fue nombrado «El mejor restaurante del mundo», convirtiéndose en el segundo restaurante peruano en alcanzar el primer puesto después de Central, que recibió la misma distinción en 2023.

La edición de «Los 50 mejores restaurantes del mundo 2026» contará con un programa de eventos de una semana de duración, que incluirá #50BestTalks, cenas colaborativas de las «50 Best Signature Sessions», el famoso «Chefs’ Feast» y la propia ceremonia de entrega de premios. Los invitados internacionales también tendrán la oportunidad de descubrir las diversas regiones culinarias de Perú a través de experiencias gastronómicas especialmente seleccionadas.

Para los viajeros, este evento supone una razón más de peso para visitar Perú. Más allá de sus restaurantes galardonados, el país ofrece una extraordinaria variedad de experiencias culinarias: visitas guiadas a mercados, clases de cocina, visitas a picanterías tradicionales, recorridos gastronómicos inmersivos y cocinas regionales que rinden homenaje a los sabores de la Costa, los Andes y la Amazonía.

El atractivo culinario de Perú sigue creciendo

La gastronomía se ha convertido en uno de los principales motivos que impulsan a los visitantes internacionales a viajar a Perú. Según PROMPERÚ, la gastronomía figura entre las principales razones por las que los turistas eligen este país, especialmente entre los millennials y la Generación X.

Los visitantes suelen describir la gastronomía peruana como auténtica, variada e innovadora, y elogian sus ingredientes autóctonos únicos, su excepcional biodiversidad y la creatividad con la que los chefs de todo el país reinterpretan los sabores tradicionales.