MOTORTEC reunirá al sector de la posventa de automoción del 7 al 10 de abril de 2027 en IFEMA

martes 14 de julio de 2026 , 08:15h

MOTORTEC vuelve a convocar al sector de posventa de automoción europeo en su próxima edición, que se celebrará del 7 al 10 de abril de 2027 en IFEMA MADRID. En solo dos semanas desde el inicio de su comercialización, MOTORTEC 2027 avanza a muy buen ritmo y ya alcanza el 46% de ocupación de superficie, con el 32% de los expositores confirmados. La previsión para esta próxima edición es alcanzar las 725 empresas participantes en más de 100.000 m2 de exposición distribuidos en seis pabellones (3, 5, 6, 7, 8 y 10), con una estimación de asistencia de 66.800 visitantes, entre ellos 35.000 profesionales de talleres.

MOTORTEC 2027 estructurará su contenido en distintos ejes centrales sobre los que vertebrará toda la oferta y actividades de la feria, entre los que destacan:

La digitalización del taller, con especial atención a la integración de sistemas de gestión, desde ERP y CRM hasta plataformas DMS, así como al desarrollo de ecosistemas digitales que permiten optimizar la operativa y mejorar la relación con el cliente. El objetivo: impulsar el salto definitivo del taller hacia un modelo de empresas plenamente digitalizada.

La Inteligencia artificial, su aplicación en el diagnóstico avanzado, la automatización de procesos y el análisis de datos permitirá a los profesionales mejorar la eficiencia, aumentar la rentabilidad y avanzar hacia una toma de decisiones basada en información en tiempo real.

El impacto del vehículo conectado y autónomo, que introduce nuevos paradigmas en la relación entre el taller, el vehículo y el fabricante. La conectividad, los nuevos protocolos de mantenimiento y el acceso a datos de vehículo serán aspectos clave en la evolución del negocio.

La transformación de la relación con el cliente, marcada por la digitalización de la experiencia: cita previa online, seguimiento en tiempo real de la intervenciones y mayor transparencia en los procesos. Este cambio refleja la transición hacia un cliente digital, más informado, exigente y orientado a la fidelización.

La electrificación del parque móvil, con el crecimiento de los vehículos eléctricos e híbridos, junto con el desarrollo de infraestructuras de recarga, está modificando tanto el volumen como la tipología de las intervenciones en el taller, obligando a una adaptación técnica y estratégica del sector.

Flotas y clientes corporativos, vinculados al renting, leasing y servicios de movilidad. MOTORTEC analizará cómo esta profesionalización de la demanda está elevando los estándares de eficiencia, control y trazabilidad en la posventa.

Avance hacia el mantenimiento predictivo, basado en sensores, telemetría y análisis de datos, también tendrán un papel destacado en la feria. Esta evolución permite anticipar averías, optimizar tiempos de intervención y mejorar la disponibilidad de los vehículos, especialmente en entornos profesionales.

La logística y la cadena de suministro centrarán parte del contenido expositivo y congresual, abordando la digitalización de la distribución, la disponibilidad de recambios.

Además, el certamen reforzará su dimensión internacional, con especial foco en África, Latinoamérica (México y Colombia), Francia, Italia, Polonia, Portugal y Turquía, mediante alianzas con asociaciones, medios sectoriales e iniciativas específicas para atraer compradores y visitantes profesionales.

El programa de actividades incluirá cerca de 260 sesiones y más de 13.000 ponentes, estructurados en torno a transformación tecnológica, modelo de negocio y gestión de personas, con contenido sobre electrificación, inteligencia artificial, digitalización o sostenibilidad.

Además, MOTORTEC 2027 incorporará MOTORTEC EXPORTA, un espacio de networking internacional, y MOTORTEC TALENT, orientado a la captación y fidelización de profesionales.